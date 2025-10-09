La segunda edición del Festival Jaleo! ya tiene fecha: será el 11 de abril de 2026 en Santiago

La segunda edición del Festival Jaleo! ya tiene fecha: será el 11 de abril en Santiago

El Festival Jaleo! vuelve a Santiago de Compostela el sábado 11 de abril de 2026. Será en el Multiusos Fontes do Sar, que volverá a transformarse en el epicentro de la buena vibra con una nueva edición que promete superar todas las expectativas.

Con el objetivo de ofrecer una alternativa fresca más allá del verano, Jaleo! convertirá un día primaveral en una experiencia única en el corazón de la capital gallega, una ciudad que late al ritmo de la cultura y la creatividad.

En su primera edición celebrada el año pasado, el festival reunió a grandes nombres del panorama nacional como Viva Suecia, Zahara, Carlos Ares, Sexy Zebras, Dani Dicostas y David Van Bylen DJ, consolidándose como una cita imprescindible en el calendario cultural de Galicia.

En 2026, Jaleo! promete una mezcla explosiva de estilos y sonidos, con artistas nacionales de primera línea y talentos emergentes que están marcando el rumbo de la música actual.

Más que un festival, Jaleo! es una celebración de la cultura y la diversidad. Una oportunidad para disfrutar, compartir y dejarse llevar por la energía de un público que vive la música intensamente.

Un cupo limitado de 200 entradas estarán disponibles a partir del 14 de octubre, a las 20:00 horas, a través de festivaljaleo.com.