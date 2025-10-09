Bad Gyal vuelve a Galicia con su nueva gira y anuncia fecha en A Coruña para 2026

Bad Gyal regresa a A Coruña. Dos años después de su última visita, la artista catalana vuelve a la ciudad herculina con un nuevo espectáculo que promete poner a perrear al Coliseum. La fecha ya está marcada en el calendario: 23 de mayo de 2026, dentro de su próxima gira nacional.

Aunque todavía no ha anunciado oficialmente los detalles de su nuevo trabajo discográfico, la cantante ha encendido las redes con un mensaje claro: "2026 se viene mi 2º álbum. Se viene tour". Un anuncio que no ha tardado en desatar la locura entre sus seguidores, que llevaban meses esperando nuevas fechas tras el éxito de la Joia y su paso por festivales internacionales.

El nuevo tour de Bad Gyal recorrerá las principales ciudades españolas con seis paradas confirmadas: Barcelona (20 de marzo), Madrid (11 de abril), Valencia (24 de abril), Sevilla (9 de mayo), Bilbao (16 de mayo) y A Coruña (23 de mayo).

Las entradas estarán disponibles muy pronto. El registro para la preventa se abrirá el 14 de octubre a las 12:00 horas, mientras que la preventa oficial arrancará el 16 de octubre a la misma hora. La venta general se habilitará un día después, el 17 de octubre a las 12:00, en los canales habituales.

La intérprete de Fiebre, Chulo pt.2 o Blin Blin volverá a reunir su potente mezcla de reguetón, dancehall y trap sobre el escenario, con una producción que se espera aún más ambiciosa que la de su última gira. En su paso por A Coruña en 2024, Bad Gyal logró un lleno absoluto.