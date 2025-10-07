A Coruña acoge la Liga SWR: siete batallas de canciones en un hotel de cinco estrellas

Hotel NH Finisterre e instalaciones de La Solana en A Coruña. Quincemil

A Coruña acoge desde el pasado domingo 5 de octubre la Liga SWR, una batalla de canciones que reúne a artistas emergentes con temas originales "en un escenario poco habitual: un hotel de cinco estrellas". El evento está organizado por la recién estrenada SWR Music Agency, el nuevo proyecto del equipo de Sunwalk Records.

La Liga se celebrará durante siete jornadas consecutivas hasta el 16 de noviembre. Así, las batallas se celebrarán todos los domingos de 17:00 a 21:00 horas con entrada libre para el público e inscripción gratuita para los artistas.

En cada cita competirán 16 artistas, que presentarán temas propios en eliminatorias. Tras seis rondas clasificatorias, los ganadores de cada jornada y dos artistas rescatados por el público serán los ocho finalistas que se disputarán la victoria en la gran final. La competición se estructura en distintas Copas SWR, con variedad de géneros musicales representados.

Cartel de la Liga SWR. Cedida

"La Liga SWR nace para dar un paso más en la profesionalización de los artistas emergentes, ofreciendo un escenario único y competitivo, y al mismo tiempo acercando al público local nuevas propuestas musicales", explica el director de SWR Music Agency, Enrique do Rosario.

Los premios, de carácter variado, buscan apoyar el desarrollo de los artistas y reforzar su visibilidad dentro de la escena musical.

La Liga SWR cuenta con el apoyo de múltiples patrocinadores que se han sumado al proyecto: Corgal Kia, Pinturas Arpín, Royal Bliss, NCN Redes Comerciales, María Sres, Luciano Lago, Sauce Llorona, Cafetería Danubio, República Musical Mardi Gras, Bonsai Bi, Patricia Troche Acosta Abogados y ASAP Servicios Gráficos, entre otros.