Amaia anuncia gira en 2026 y confirma su parada en A Coruña como único concierto en Galicia

La cantante Amaia Romero regresará a los escenarios en 2026 con su esperada gira "Arenas", y una de las paradas confirmadas será A Coruña. La artista actuará en el Coliseum herculino el 31 de enero del próximo año.

El tour "Arenas", que recorrerá solo seis ciudades españolas, pasará por Pamplona, Bilbao, Barcelona, Sevilla, Valencia y A Coruña, consolidando a la artista como una de las voces más queridas y singulares del panorama musical nacional.

Así lo ha anunciado la cantante a través de un vídeo de más de un minuto de duración, en el que se la ve a ella al lado de su ya mítico tráiler con su cara, el mismo en el que viajará por toda la península. A esta le aguarda una hilera interminable de coches donde se desvelan cada una de las paradas que hará Amaia en España.

Amaia presentará en directo las canciones de su nuevo trabajo, incluida la última que ha sacado con Judeline, un disco en el que vuelve a combinar su estilo íntimo y melódico con letras profundas y personales.

Las entradas saldrán a la venta el martes 14 de octubre, y se espera una gran demanda entre los seguidores gallegos, que podrán disfrutar de uno de los conciertos más esperados del año en el Coliseum de A Coruña, un recinto que ya ha acogido a grandes figuras de la música nacional e internacional.