Quevedo se roba el show en A Coruña con un 360 nunca visto por una generación

Con un público con una media de edad de 20 años, dispuesto a pasar frío a las puertas del Coliseum, Quevedo finalmente se robó el show en A Coruña.

Lo de esta noche fue una experiencia nunca vista en el Coliseum. Mejor dicho, nunca vista para el público que acudió, porque la última vez que en esta ciudad se montó un escenario 360 fue en 1992 con Frank Sinatra, y la mayoría de los presentes ni siquiera habían nacido.

Más de 11.000 personas llenaron el recinto para ver al artista canario en un evento en el que el amarillo y azul hicieron match con el blanco y azul gallego.

Aunque había muchas camisetas del Gran Canaria, la conexión con Galicia era evidente. Y antes incluso de cantar la primera nota, ya se había ganado al público: apareció entre la gente, atravesando un pasillo de fans que lo recibieron con gritos y lágrimas.

La emoción era palpable. Los jóvenes se sabían todas, absolutamente todas las letras. El setlist incluyó Piel de Cordero, Dame, Vista al mar, Punto G, Pero tú, Columbia y, como no podía ser de otra forma, terminó con Quédate, la canción que lo lanzó a la fama en 2022 junto a Bizarrap y que lo trajo por primera vez a A Coruña, ciudad a la que no volvía desde hace dos años.

Eso sí, la intensidad también provocó algún susto. Dos jóvenes sufrieron un bajón de tensión en la pista y Quevedo no dudó en detener el show hasta que fueron atendidas. El gesto le valió todavía más respeto entre los suyos. Por suerte, todo quedó en un susto y no hubo que lamentar heridos.

El Coliseum vivió una noche única: un concierto en 360, un lleno absoluto y una generación que hizo suyo cada verso. Y aunque no quedaba ni un asiento libre, mañana sábado el artista repetirá en A Coruña. Puede que no esté tan lleno como hoy, pero la intensidad promete ser, como mínimo, la misma.