Nacho Vegas llega a Santiago para presentar su nuevo álbum en la sala Capitol

Nacho Vegas, una de las voces más personales y respetadas de la música en España y América Latina, actuará el próximo 14 de febrero en la Sala Capitol.

El concierto será la primera oportunidad de escuchar en directo las canciones de su esperado nuevo álbum, previsto para enero, así como su reciente single "Alivio", en un repaso a los momentos más destacados de su extensa trayectoria.

Con más de veinte años de carrera, Vegas ha logrado combinar letras lúcidas sobre la sociedad con la crudeza y valentía de lo íntimo, consolidándose como referente de la canción de autor y de la escena independiente.

Desde sus inicios en el "Xixón Sound", ha creado una obra que forma parte de la educación sentimental de varias generaciones, con discos fundamentales como Actos inexplicables, Violética o Mundos inmóviles derrumbándose.

El directo en la Sala Capitol marcará el inicio de una nueva etapa estética y sonora, donde la naturaleza, la introspección y la condición humana conviven en armonía, prometiendo una experiencia única cargada de emoción.

Las entradas estarán disponibles a partir del 25 de septiembre a las 11:00 en artmusicagency.es y ataquilla.com.