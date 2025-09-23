Deadletter ofrecerá un showcase sorpresa en Fnac A Coruña antes de su concierto en Garufa Club

La banda británica Deadletter, una de las sensaciones del post-punk actual, dará mañana miércoles a las 13:00 un showcase gratuito en Fnac A Coruña como parte de la colaboración de Noites do Porto con la tienda cultural.

Originarios de Yorkshire y afincados en el sur de Londres, combinan la furia irónica de Gang of Four con los ritmos irregulares de Talking Heads, creando un sonido intenso y bailable.

Formada por Zac Lawrence (voz), Alfie Husband (batería), George Ullyott (bajo), Will King y Sam Jones (guitarras) y Poppy Richler (saxo), la banda ha girado por Europa desde 2022 y ha teloneado a Yard Act y Placebo.

Con elogios de The Guardian, BBC Radio 1 y CLASH, Deadletter actuará también esa noche en Garufa Club dentro del ciclo Noites do Porto, presentando su disco debut Hysterical Strength.