Lugo cierra el verano con un éxito de afluencia en el Caudal Fest

El Caudal Fest, en la ciudad de Lugo, ha ejercido como bisagra entre el verano y el otoño. Tras cerca de dos días de música de todos los estilos, para hacer las delicias de sus miles de asistentes, este conocido evento se ha convertido en el último gran festival del verano del 2025, a escasas horas de cruzar la frontera de la estación.

Tras abrir boca el viernes con un gran cartel, Love of Lesbian siguió el ritmo de Dani Fernández, que con su guiño al Breogán se metió en el bolsillo un público entregado.

Duncan Dhu, Niña Polaca, Vega, Carlos Ares, Dollar Selmouni, Yarea, Kike Varela y Lisdexia cerraron las primeras horas de actuaciones.

El sábado, el ritmo no decayó. Con Melendi y Carolina Durante como grandes carteles del día, el resto de artistas supieron ejercer como elementos de unión para construir una experiencia única.

Zahara, Eluella, Marlon, Alcalá Norte, The Rapants, Merino, Clicke y Músculo pusieron el punto y final a lo que la propia organización denomina "la última gran fiesta del verano".

La edición de 2026 ya tiene fechas

La organización ha aprovechado para anunciar las fechas de la edición de 2026. Será el 18 y 19 de septiembre, de nuevo coincidiendo con la transición del verano al otoño.