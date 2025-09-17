Surma, cantante de Niña Polaca: "Llegamos a Lugo en un momento de metamorfosis"

El próximo 19 de septiembre Niña Polaca actuará por primera vez en Lugo. Lo hará dentro del Caudal Fest, en un festival en el que la banda comparte cartel con nombres como Melendi, Love of Lesbian, Dani Fernández o Carolina Durante.

El grupo nació hace siete años fruto de un encuentro entre Álvaro Surma y Alberto Rojo, quienes entonces eran vecinos. Con el paso de los años su esencia no ha cambiado, pero con la incorporación de nuevos miembros como Kobbe, Sandra —que dejó la banda en 2022— y más recientemente Rubén y Claudia, su música sí ha evolucionado, abordando problemáticas actuales en sus letras.

"No hemos inventado nada", reconoce uno de sus fundadores, Álvaro Surma, quien admite ser fan de gallegos como Carlangas, con quien colabora en Lo que yo te he querido, o The Rapants, con quienes comparten cartel en el festival de Lugo.

¿En qué momento llega Niña Polaca al Caudal Fest?

Llega en un momento de despedida del disco antiguo y bienvenida del nuevo casi. Es un momento de metamorfosis.

Creasteis la banda hace seis años, ¿cómo fue el nacimiento del proyecto?

Con mucho trabajo, mucha ilusión y sin ningún tipo de pretensión. Simplemente con las ganas y la ilusión de hacer cosas hemos llegado hasta donde la gente nos ha querido traer.

La evolución ha sido muy positiva, ¿cómo habéis vivido este viaje?

Sobre todo con ilusión. Es lo que decía, no teníamos una expectativa de que el grupo funcionara ni nada, simplemente ha ido pasando. Los que estamos lo hacemos porque nos gusta esto y con mucho agradecimiento a toda la gente que ha querido hacernos parte de su historia y de su vida.

¿Esa es la mayor recompensa?

Justo. Pensar que de vez en cuando hay alguien que te dice que estaba pasando por algo y que nuestra música le ha ayudado, que se tatúan frases de nuestras canciones... Al final es muy bonito que la gente te haga suyo y ser para ellos lo que tantos grupos o tanta música ha sido para ti antes.

¿Para vosotros qué significan vuestras canciones?

Es nuestra vida. Es pura y llanamente nuestra vida contada en primera persona y con nuestros problemas, nuestras cagadas, nuestras preocupaciones... Simplemente es nuestra vida que aparentemente a la gente le ha gustado.

Como compositor, ¿qué te sirve de inspiración a la hora de escribir?

Es literalmente mi vida. No tiene mucho más. Son amores, desamores, el hacerse mayor, preocupaciones... Ahora que ya estamos todos casados medianamente hablamos de la mierda que nos está tocando vivir en general, el miedo al futuro, a la guerra, a no tener techo... Seguiremos apuntando a lo mismo porque creo que estamos todos más o menos en el mismo momento.

¿Ha habido una evolución en vuestras canciones?

Creo que la propia evolución es la de alguien que empezó escribiendo con 18 años y ya tiene 30. La propia vida te lleva por sitios y al final tus problemas cambian.

Tratáis temas universales como el amor, pero otros más específicos o actuales como el miedo a no tener un techo. ¿Crees, en este sentido, que sois la voz de una generación?

No creo que seamos voz de nada. Somos nosotros mismos, pero al final estamos dentro de un contexto y entiendo que lo que me pasa a mí le va a pasar a mucha gente. Todo esto es sin pretensiones, simplemente en mi caso ante un problema esta es mi forma de expresarlo, de canalizarlo, escribiendo canciones. Cuento las movidas que me pasan y resulta que son movidas que también le pasan a la gente.

En este último año habéis revisitado algunos de vuestros temas con colaboraciones con artistas como Amaral o La M.O.D.A. ¿Cómo fue la experiencia?

Ha sido muy chulo. Para esto hemos cogido a toda la gente que nos había gustado de pequeños, que habíamos escuchado, que nos hacía ilusión, y la verdad que ha sido una gozada. Para mí Carlangas, por ejemplo, con Novedades Carminha, fue de los primeros grupos que empecé a escuchar en español y era una locura. O con Amaral y Dani Fernández ha sido un proceso súper bonito de pasar el filtro de cosas tuyas por gente a la que admiras.

Con el caso de Carlangas, ¿podríamos decir que tienes influencia de la música gallega en tus canciones?

Un montón. Carlangas, Xoel López, The Rapants, Fillas de Cassandra... Me gusta mucho. Con The Rapants cuadramos en nuestro primer festival, que fue Osa do Mar en Burela, que le tenemos muchísimo cariño, y nos pintaron la cara de tal manera... Me parecen los tíos que mejor show dan en España con muchísima diferencia.

¿Qué podrá esperar el público del Caudal de vuestra actuación?

Estamos cogiendo estos bolos con mucha ilusión porque es la última vez que tocamos muchas canciones de estos últimos años. No tocaremos nada nuevo. Además, nos estoy notando un poco nostálgicos, creo que puede ser un show bonito.

¿Qué puedes adelantar de vuestro próximo trabajo?

Hemos vuelto quizá a los inicios un poco más rockeros, con más guitarras y hablamos de lo que nos pasa a todos: el miedo al futuro, a no poder desarrollarte como persona, a ser un poco joven eternamente por imposición del sistema, a trabajar y ser pobre trabajando, a no poder imaginarte formando una familia, a las cagadas de todo lo que estamos viviendo, a la guerra, a cómo destrozan el país con el turismo salvaje...

"A lo mejor la gente deja de escucharnos, pero por lo menos habremos ido con las cosas por delante" Álvaro Surma, vocalista de Niña Polaca

¿Consideras que la música sirve para denunciar o visibilizar estas situaciones?

Tiene el papel de no ser equidistante. Luego ya lo que haga la música es lo que la gente quiera. Hemos intentado quitarnos un poco la careta, por llamarlo de alguna forma, porque todo el mundo está jugando al buenismo.

A lo mejor la gente deja de escucharnos, pero por lo menos habremos ido con las cosas por delante. No es un disco político, son simplemente movidas que nos pasan. Es el amor en tiempos de apocalipsis.