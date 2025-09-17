El Caudal Fest llevará la música a Lugo este fin de semana

Los Jardines del Palacio de Ferias y Congresos de Lugo acogerá los días 19 y 20 de septiembre la séptima edición del Caudal Fest. Este año, el festival contará con un cartel de lujo encabezado por Melendi, Love of Lesbian, Carolina Durante, Duncan Dhu, Dani Fernández y Zahara, además de artistas gallegos como The Rapants y Lisdexia, consolidándose como la gran cita que cierra el verano gallego.

Durante el acto de presentación, celebrado este miércoles, Rubén López, gerente del Palacio de Ferias y Congresos de Lugo, destacó que "el Caudal Fest ya es sinónimo de éxito para Lugo, no solo a nivel musical sino también económico y social. Es una oportunidad para mostrar las posibilidades del Pazo, tanto en su interior como en los jardines, y seguir atrayendo eventos que den vida a la ciudad durante todo el año".

El acto de presentación contó con la presencia de Miguel Fernández Méndez, alcalde de Lugo; Pedro Gay, Delegado en Lugo de Hijos de Rivera; Javier Arias Fouz, Delegado territorial de la Xunta de Galicia en Lugo; Pablo Rivera Capón, Diputado de Promoción Económica y Social en la Diputación de Lugo; Xosé Manuel Merelles, Director de la Agencia de Turismo de Galicia; Paloma Vázquez, Jefa de Área Provincial de Turismo en Lugo; Esteban Girón, Responsable de Comunicación del Caudal Fest; Antía Capelán, Responsable de Operaciones del Caudal Fest; y, Rubén López, Gerente del Pazo de Ferias y Congresos de Lugo.

El Caudal Fest es el tercer festival más grande de Galicia por cantidad de público y por relevancia y se ha convertido en una cita para no perderse en el norte.

Horarios del Caudal Fest

La organización del festival ha dado a conocer los datos de cada uno de los conciertos y el escenario en el que podrán disfrutarse:

Viernes 19 de septiembre

17:30 - 18:10 horas: Lisdexia (Escenario Estrella Galicia)

18:10 - 19:00 horas: Yarea (Escenario Cutty Sark)

19:00 - 20:00 horas: Duncan Dhu (Escenario Estrella Galicia)

20:00 - 21:00 horas: Vega (Escenario Cutty Sark)

21:10 - 22:40 horas: Love of Lesbian (Escenario Estrella Galicia)

22:40 - 23:30 horas: Carlos Ares (Escenario Cutty Sark)

23:30 - 00:45 horas: Dani Fernández (Escenario Estrella Galicia)

00:45 - 01:35 horas: Dollar Selmouni (Escenario Cutty Sark)

01:35 - 02:35 horas: Niña Polaca (Escenario Estrella Galicia)

02:35 - 03:35 horas: Kike Varela (Escenario Cutty Sark)

Sábado 20 de septiembre

17:50 - 18:20 horas: Aloe Perra (Escenario Estrella Galicia)

18:20 - 19:00: Chicle (Escenario Cutty Sark)

19:00 - 19:50 horas: Marlon (Escenario Estrella Galicia)

19:50 - 20:30 horas: Músculo! (Escenario Cutty Sark)

20:30 - 21:30 horas: Zahara (Escenario Estrella Galicia)

21:30 - 22:20 horas: Merino (Escenario Cutty Sark)

22:20 - 23:50 horas: Melendi (Escenario Estrella Galicia)

23:50 - 00:40 horas: The Rapants (Escenario Cutty Sark)

00:40 - 01:40 horas: Carolina Durante (Escenario Estrella Galicia)

01:40 - 02:30 horas: Alcalá Norte (Cutty Sark)

02:30 - 03:30 horas: Elyella (Escenario Estrella Galicia)

Entradas todavía disponibles

Todavía hay disponibles entradas a la venta, tanto para uno de los días como para el fin de semana completo. Los abonos de primer precio ya están agotados, pero todavía es posible comprar entradas para ambas jornadas desde 80 euros, mientras que las localidades solo para viernes o solo para sábado tienen un precio de 49 euros.

Las entradas pueden adquirirse a través de este enlace. Cada persona puede adquirir un máximo de ocho y dispone de 10 minutos para finalizar la compra, que deberá abonar con tarjeta Mastercard o VISA. Una vez terminado el proceso, será necesario indicar los datos de cada asistente: nombre y apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento, país y código postal.

Asimismo, menores de 8 años pueden entrar gratis al festival, mientras que los adolescentes de menos de 16 años deberán estar acompañados por su padre/madre/tutor legal en todo momento.

Caudal Fest, organizado por la promotora gallega con origen en la provincia de Lugo Bring The Noise, cuenta con el apoyo del Concello de Lugo y la Xunta de Galicia a través de la Axencia de Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo. Estrella Galicia, además, volverá a estar presente en el festival como hace desde su primera edición.