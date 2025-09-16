La Inn celebra su aniversario en A Coruña con León Benavente, Joe Crepúsculo, Ortiga y Parquesvr

La sala Inn Club celebra en A Coruña ocho años y lo hace con una serie de actuaciones en directo que traerá en las próximas semanas a León Benavente, Joe Crepúsculo, Ortiga o Parquesvr.

Los conciertos comenzarán el próximo 26 de septiembre con Joe Crepúsculo y su electro-pop híper bailable y festivo. La entrada es libre hasta completar aforo, así que el público que desee asistir y cantar en directo algunos de sus temas como La máquina de baile o Música para camaleones debe descargar las invitaciones en la web de la sala.

Le seguirá, ya en octubre, Parquesvr, que visita por primera vez la sala el 21 de octubre. Llegado ya noviembre será el turno de Ortiga, que actuará el día 7 presentando Obra Social, mientras que el día 29 será el turno de León Benavente con el fin de su gira Nueva sinfonía del caos.

A modo de broche final, en diciembre, concretamente el día 13, la sala organiza un concierto sorpresa.