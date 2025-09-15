Viva Suecia escoge A Coruña para presentar su nuevo disco 'Hecho en tiempos de paz'

Viva Suecia presentará su último disco "Hecho en tiempos de Paz" en una gira nacional que hará tan solo cinco paradas, entre las que se encuentra la ciudad de A Coruña.

Aunque la fecha todavía está por confirmar, así como la localización, la banda ya ha anunciado que este miércoles 17 de septiembre las entradas saldrán a la venta a partir de las 13:00 horas.

Mientras tanto, aquellos que quieran acceder a la preventa, podrán apuntarse a través del link de la página web de Fever, una hora antes de la venta.

Con ello, ya es oficial que Viva Suecia está de vuelta con su nuevo disco. La gran banda de la escena independiente se prepara para cantar en directo "Hecho en tiempos de paz".

NOS VAMOS DE GIRA 🔥🕊️



Miércoles 17 de septiembre, entradas a la venta a partir de las 13h.



Apúntate en este link si quieres acceder 1h antes a la venta 👇https://t.co/m3zv4bGDYZ pic.twitter.com/xKxjbf7PIf — Viva Suecia (@VivaSuecia) September 14, 2025

Según la descripción de la página, "Hecho en tiempos de paz", su nuevo disco, marca un antes y un después en su carrera. Algo que podrán vivir en directo las ciudades de Valladolid, Valencia, Bilbao, Granada y A Coruña. Esta última todavía por confirmar ubicación.