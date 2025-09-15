La banda británica The Kooks actuará en A Coruña en 2026: será el 5 de marzo en la sala Pelícano

A Coruña acogerá en 2026 la actuación de The Kooks, uno de los grupos de indie-rock de los 2000 más influyentes. La banda británica ofrecerá un concierto en la sala Pelícano el 5 de marzo, una de sus tres únicas fechas en España junto a las de Madrid y Barcelona.

Originario de Brighton, el grupo presentará su último trabajo Never/Know junto a todo su arsenal de hits en A Coruña. Desde sus inicios con temas como Naive, Ooh La o She Moves in Her Own Way, incluidos en su álbum debut cuádruple platino Inside In / Inside Out (2006), The Kooks se consolidó como una de las bandas más respetadas de la escena.

El grupo se caracteriza por su capacidad de reinventarse y experimentar con nuevos sonidos sin perder su sello melódico, lo que les ha permitido mantener una trayectoria sólida y conectar con su enorme base de fans a lo largo de los años.



Never/Know (2025), su trabajo más espontáneo donde exploran nuevas influencias, es una celebración del momento presente. Un álbum donde mantienen el sonido de guitarras que siempre les ha caracterizado, pero con un enfoque más fresco y moderno.



La gira de 2026 promete ser un homenaje de toda la trayectoria de The Kooks: desde los himnos que marcaron a una generación hasta sus temas más recientes. Un regreso que confirma la vigencia de una banda en constante evolución.

Este concierto es el primero confirmado para O Gozo Festival 2026, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Agencia Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo.