Patrick Watson ofrecerá en enero de 2026 su primer concierto en Galicia: será en Santiago

Patrick Watson y su banda se suman al cartel de la 8ª edición del Underfest Xacobeo. Esta será su primera actuación en Galicia, y también el primer concierto que el festival realizará fuera de su sede en Vigo: el reputado artista canadiense actuará en Santiago de Compostela el 17 de enero de 2026. Las entradas salen a la venta este viernes a las 10:00 horas en Ataquilla.com.

Patrick Watson acumula discos de oro y platino en varios países (USA, Francia, UK, Australia o Canadá) y sus conciertos agotan entradas en todo el mundo. El artista conserva la capacidad de coexistir en los espacios de la cultura pop convencional y en los márgenes de la vanguardia.

Así, el cantante se siente tan cómodo realizando espectáculos improvisados ​​en las vías del tren de un pueblo minero de Quebec como dirigiendo la Orquesta de la BBC en el mítico Barbican de Londres.

Con una sólida base de fans, más de ocho millones de oyentes mensuales y temas virales como Je te laisserai des mots o su memorable dúo con The Cinematic Orquestra en To Build a Home, las composiciones de Patrick Watson han aparecido en series tan populares como Anatomía de Grey o This Is Us.

El artista ha compuesto, además, más de 15 bandas sonoras y recibido importantes reconocimientos como el prestigioso Polaris Prize o el Premio Impact en los Canadian Sync Awards, que reconoce su contribución a través de la música a otros medios como el cine o la televisión.

"Una trayectoria impecable, con una obra extensa y ecléctica, que continúa con su inminente nuevo disco, Uh Oh, que se publica este próximo 26 de septiembre y cuenta con destacadas colaboraciones como las de Charlotte Cardin, Martha Wainwright o MARO", señala la organización del festival en una nota.

Underfest Xacobeo cuenta con el apoyo de Xunta de Galicia, Xacobeo y la Diputación de Pontevedra a través de la marca Rías Baixas Fest. La cita también contará con la colaboración de SON Estrella Galicia.

Los abonos generales para el festival se agotaron en mayo, a las pocas horas de ponerse a la venta, sin conocerse ningún artista del cartel. Próximamente se anunciará un nuevo cupo de entradas a la venta.