Leticia Sabater actuará gratis en una aldea de A Coruña este mes de septiembre

Leticia Sabater es la apuesta de la comisión de fiestas de As Cabesas de Fruíme, en Lousame (A Coruña), para revolucionar sus fiestas patronales. La polémica y cantante española presentará el próximo sábado 20 de septiembre algunos de sus temas más conocidos como La salchipapa.

Leticia Sabater protagonizará la actuación estelar de la jornada del sábado 20 de septiembre. Tal y como recoge el programa de festejos, el concierto será por la noche. La cantante de Barcelona compartirá escenario con la disco móvil MG y el grupo La Noche.

Leticia Sabater actuará en una aldea de A Coruña

As Cabesas de Fruíme, en Lousame (A Coruña), se preparan para vivir su semana grande con la celebración de sus fiestas patronales, que se celebrarán del 20 al 22 de septiembre con música, actos litúrgicos y actividades para todos los públicos.

El programa de este 2025 destaca por la actuación estelar de la artista Leticia Sabater. La cita de la intérprete de Mr. Police y Trínchame el pavo será el próximo sábado 20 de septiembre por la noche, justo después de la actuación de la disco móvil MG.

La velada nocturna continuará con la música de La Noche y, al día siguiente, con la actuación de JB Son. El grupo de gaitas Trecola también pondrá su toque especial.

El programa de fiestas se completa con una variada oferta de actividades a lo largo del fin de semana:

Sábado, 20 de septiembre

A las 13:15 horas: Misa en honor a la Virxe das Dores

A las 17:00 horas: Hinchables gratuitos

A las 19:00 horas: Misa Triduo

A las 22:00 horas: Verbena con la disco móvil MG, Leticia Sabater y La Noche

Domingo, 21 de septiembre

Misas a las 09:00, 10:00, 11:00 y 12:00 horas

A las 08:30 horas: Alboradas con el grupo de gaitas Trecola

A las 13:00 horas: Misa solemne en honor a Santa María da Cabeza con procesión

A las 14:00 horas: Sesión vermú con JB Son y empanada gratis

A las 19:00 horas: Misa solemne en honor a Santa María da Cabeza con procesión

A las 22:00 horas: Verbena con JB Son

A las 23:55 horas: Espectáculo de juegos artificiales

Lunes, 22 de septiembre