Guía para disfrutar al máximo del festival Revenidas 2025: horarios y todos los detalles
Lendakaris Muertos es uno de los cabezas de cartel del festival que se celebra en Vilaxóan de Arousa (Pontevedra), donde el grupo navarro ofrecerá su último concierto en Galicia antes de su "parón indefinido"
Cuenta atrás para uno de los festivales más especiales de Galicia. Poco más de una semana queda para el inicio de Revenidas 2025, que se celebrará en Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra) del jueves 11 al domingo 14 de septiembre.
El festival, finalista en tres categorías de los premios Iberian Festival, vuelve a traer un gran cartel. Como es habitual, por la localidad arousana pasarán grandes nombres de la música en gallego, así como referentes nacionales e internacionales como Lendakaris Muertos y los italianos Talco.
El concierto del grupo punk navarro es uno de los más esperados por los seguidores del festival. Y es que la actuación de la emblemática banda será la última en Galicia antes de su "parón definitivo".
El de Lendakaris Muertos es uno de los 30 conciertos y sesiones de DJ que acogerán los dos escenarios durante las tres primeras jornadas del festival. El domingo 14 se clausurará el festival con la tradicional sardiñada popular al mediodía y diversas actuaciones musicales que serán gratuitas.
Entradas a la venta
El festival aún cuenta con algunas entradas a la venta. El precio para las tres jornadas es de 69 euros (más gastos de gestión); para el jueves y el viernes, 35 euros; y para el sábado 40 euros. Las entradas están a la venta en www.revenidas.com.
Además, por 10 y 15 euros más, los asistentes tendrán acceso a la acampada en A Pelada y en O Rial —ambas con servicio circular de bus gratuito—. Quienes tengan entrada de día sólo podrán reservar la acampada en A Pelada.
Programación musical completa por días
Jueves 11 de septiembre
-
17:50. A Duendeneta
-
18:20. Hugo Guezeta (Escenario Galicia)
-
19:20. Dick Move (Escenario Vibra Mahou)
-
20:20. The Rapants (Escenario Galicia)
-
21.35. The Baboon Show (Escenario Vibra Mahou)
-
22.45. A Duendeneta
-
23:15. Dubioza Kolketiv (Escenario Galicia)
-
00:40. Sanguijuelas del Guadiana (Escenario Vibra Mahou)
-
01:50. Buhos (Escenario Galicia)
-
03:00. Galician Army (Escenario Vibra Mahou)
Viernes 12 de septiembre
-
16:30. A Duendeneta
-
16:50. Seitura (Escenario Galicia)
-
17:45. J Martina (Escenario Vibra Mahou)
-
18:50. Sés (Escenario Galicia)
-
20:00. Les Testarudes (Escenario Vibra Mahou)
-
21:00. A Duendeneta
-
21:30. Fermin Muguruza (Escenario Galicia)
-
23:40. Sons of Aguitte & Scila (Escenario Vibra Mahou)
-
00:40. Baiuca (Escenario Galicia)
-
01:55. Svetlana (Escenario Vibra Mahou)
-
02:55. Talco (Escenario Galicia)
Sábado 13 de septiembre
-
11:00. A Duendeneta
-
11:30. Filloas (Escenario Vibra Mahou)
-
12:30. Lendakaris Muertos (Escenario Galicia)
-
13:45. A Duendeneta
-
14:15. Monoulious Dop (Escenario Vibra Mahou)
-
15:20. Mondra (Escenario Galicia)
-
16:35. F.R.A.C. (Escenario Vibra Mahou)
-
17:30. Dakidarría (Escenario Galicia)
-
19:00. Bewis de la Rosa (Escenario Vibra Mahou)
-
20:05. Heredeiros da Crus (Escenario Galicia)
-
21:20. A Duendeneta
-
21:50. Onza (Escenario Vibra Mahou)
-
23:00. Riot Propaganda (Escenario Galicia)
-
00:30. La Élite (Escenario Vibra Mahou)
-
01:40. La Fúmiga (Escenario Galicia)
-
03:00. Omiri (Escenario Vibra Mahou)
-
Fin de Festa: Yaya Dj (Escenario Vibra Mahou)
Domingo 14 de septiembre
-
12:30. Os Terribles de Arousa (Parque Dona Concha)
-
13:00. Concerto Punkinfantil (Escenario Deleite)
-
13:30. Sardiñada Turismo Rías Baixas (Parque Dona Concha)
-
14:15. As do Xeito (Parque Dona Concha)
-
15:30. Mekánika Rolling Band (Parque Dona Concha)
-
17:15. Gala de Circo Solidaria (Escenario Deleite)
-
19:45. Orquestra Bravú Xangai (Escenario Vibra Mahou)
-
21:15. Terrae (Escenario Vibra Mahou)