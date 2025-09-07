Guía para disfrutar al máximo del festival Revenidas 2025: horarios y todos los detalles

Cuenta atrás para uno de los festivales más especiales de Galicia. Poco más de una semana queda para el inicio de Revenidas 2025, que se celebrará en Vilaxoán (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra) del jueves 11 al domingo 14 de septiembre.

El festival, finalista en tres categorías de los premios Iberian Festival, vuelve a traer un gran cartel. Como es habitual, por la localidad arousana pasarán grandes nombres de la música en gallego, así como referentes nacionales e internacionales como Lendakaris Muertos y los italianos Talco.

El concierto del grupo punk navarro es uno de los más esperados por los seguidores del festival. Y es que la actuación de la emblemática banda será la última en Galicia antes de su "parón definitivo".

El de Lendakaris Muertos es uno de los 30 conciertos y sesiones de DJ que acogerán los dos escenarios durante las tres primeras jornadas del festival. El domingo 14 se clausurará el festival con la tradicional sardiñada popular al mediodía y diversas actuaciones musicales que serán gratuitas.

Entradas a la venta

El festival aún cuenta con algunas entradas a la venta. El precio para las tres jornadas es de 69 euros (más gastos de gestión); para el jueves y el viernes, 35 euros; y para el sábado 40 euros. Las entradas están a la venta en www.revenidas.com.

Además, por 10 y 15 euros más, los asistentes tendrán acceso a la acampada en A Pelada y en O Rial —ambas con servicio circular de bus gratuito—. Quienes tengan entrada de día sólo podrán reservar la acampada en A Pelada.

Programación musical completa por días

Jueves 11 de septiembre

17:50. A Duendeneta

18:20. Hugo Guezeta (Escenario Galicia)

19:20. Dick Move (Escenario Vibra Mahou)

20:20. The Rapants (Escenario Galicia)

21.35. The Baboon Show (Escenario Vibra Mahou)

22.45. A Duendeneta

23:15. Dubioza Kolketiv (Escenario Galicia)

00:40. Sanguijuelas del Guadiana (Escenario Vibra Mahou)

01:50. Buhos (Escenario Galicia)

03:00. Galician Army (Escenario Vibra Mahou)

Viernes 12 de septiembre

16:30. A Duendeneta

16:50. Seitura (Escenario Galicia)

17:45. J Martina (Escenario Vibra Mahou)

18:50. Sés (Escenario Galicia)

20:00. Les Testarudes (Escenario Vibra Mahou)

21:00. A Duendeneta

21:30. Fermin Muguruza (Escenario Galicia)

23:40. Sons of Aguitte & Scila (Escenario Vibra Mahou)

00:40. Baiuca (Escenario Galicia)

01:55. Svetlana (Escenario Vibra Mahou)

02:55. Talco (Escenario Galicia)

Sábado 13 de septiembre

11:00. A Duendeneta

11:30. Filloas (Escenario Vibra Mahou)

12:30. Lendakaris Muertos (Escenario Galicia)

13:45. A Duendeneta

14:15. Monoulious Dop (Escenario Vibra Mahou)

15:20. Mondra (Escenario Galicia)

16:35. F.R.A.C. (Escenario Vibra Mahou)

17:30. Dakidarría (Escenario Galicia)

19:00. Bewis de la Rosa (Escenario Vibra Mahou)

20:05. Heredeiros da Crus (Escenario Galicia)

21:20. A Duendeneta

21:50. Onza (Escenario Vibra Mahou)

23:00. Riot Propaganda (Escenario Galicia)

00:30. La Élite (Escenario Vibra Mahou)

01:40. La Fúmiga (Escenario Galicia)

03:00. Omiri (Escenario Vibra Mahou)

Fin de Festa: Yaya Dj (Escenario Vibra Mahou)

Domingo 14 de septiembre