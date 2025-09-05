O Burgo Fest 2025, en Culleredo (A Coruña), será gratuito el 26 de septiembre: este es el cartel

O Burgo Fest, en Culleredo, ha desvelado el cartel con el que hará vibrar a finales de mes a un evento que promete convertirse en una auténtica fiesta al borde de la ría. Reggaeton, urband, electrónica, trap y latino son los estilos que sacarán a bailar al público el próximo 26 de septiembre en el municipio coruñés.

La organización de este evento gratuito ha dado a conocer los artistas que actuarán el último viernes del mes en O Burgo. Kike Varela, Nyan Boe, DJ Sonic, D. Bermúdez, Toni Seijas y Marcos Magán forman la lista de DJ que pincharán la música sobre el escenario de Impacto Disco Móvil.

"Contamos con algunos de los DJ's más conocidos del territorio, y os podemos confirmar que vienen con muchas ganas de haceros pasar una noche increíble", asegura la organización a través de redes sociales, donde anima al público a acudir a este evento gratuito que abrirá puertas a las 20:00 horas

Cartel de O Burgo Fest 2025.

Esta cita que se celebrará en uno de los lugares más emblemáticos de la comarca de A Coruña está promovida por el DJ y productor Nyan Boe, que confesaba en su perfil de Instagram sentirse "emocionado" por presentar su "segunda marca este verano": "Esto lleva mucho esfuerzo y curro".