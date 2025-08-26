El Wake Up! Festival de Santiago cambia de ubicación debido a la previsión de mal tiempo

Santiago se convertirá este agosto en la capital de la música electrónica con el Wake Up Festival Cedida

El Wake Up! Festival, que se celebrará este sábado, 30 de agosto, en Santiago de Compostela, se ha visto obligado a cambiar su ubicación debido a la previsión de lluvias que se esperan este fin de semana. Por ello, el evento pasará de celebrarse en el Gaiás, en la Cidade da Cultura, a ser en el Multiusos Fontes do Sar.

La nueva localización se encuentra a escasos minutos de la ubicación original, (1 minuto en coche y 10 a pie). Desde la organización explican que la principal ventaja es que el nuevo emplazamiento es más cómodo y está totalmente preparado para disfrutar de la música sin preocuparse del tiempo,

"El plan no cambia: mismo line up, misma energía y la misma fiesta que llevamos meses preparando con tanto cariño y que tantas ganas tenemos de vivir", señalan desde la organización de la cita.

A lo que añaden: "Porque en la familia Wake Up! lo tenemos claro: la lluvia puede modificar nuestro lugar de encuentro, pero nunca nuestras ganas de bailar. Y si algo manda aquí es la música, así que… ¡que se quite todo lo demás y a disfrutar!".

El festival, que forma parte del marco de los Conciertos del Xacobeo de la Xunta, cuenta con el DJ brasileño Mochakk, una de las figuras más explosivas de la escena internacional del género, y con los artistas Silvie Loto, Francisco Allendes, Cristina Lazic, Casta B2B Selles y MVRK.

Será una maratón de música electrónica que se prolongará desde las 16:00 hasta las 06:00 horas de la mañana con catorce horas de música. Así lo anunció el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, en un acto celebrado el pasado miércoles.