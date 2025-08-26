Caudal Fest 2025 en Lugo: estos son los horarios de las conciertos por días

El viernes, 19 de septiembre, y el sábado, 20 de septiembre, el jardín del Pazo de Feiras y Congresos de Lugo acogerá los veinte conciertos que están programados en la edición 2025 del Caudal Fest, que ya se ha convertido en una cita obligatoria del final del verano de la ciudad. Love of Lesbian, Melendi, The Rapants, Carlos Ares, Dani Fernández, Niña Polaca, Kike Varela, Zahara o Marlon, son algunos de los nombres nacionales que integran el cartel.

La apertura de puertas el viernes será a las 17:00 horas y actuarán: Lisdexia, Yarea, Duncan Dhu, Vega, Love of Lesbian, Carlos Ares, Dani Fernández, Dollar Selmouni, Niña Polaca y Kike Varela.

El sábado el cartel está formado por Músculo!, Chicle, Merino, Zahara, Marlon, Melendi, The Rapants, Carolina Durante, Alcalá Norte y Elyella.

Este evento se celebra cada último fin de semana de verano desde 2008 con los Jardines del Palacio de Ferias y Congresos de Lugo como protagonistas. Caudal Fest es el tercer festival más grande de Galicia por cantidad de público y por relevancia, y se ha convertido en una cita imperdible en el norte.

Por días, los horarios de cada concierto son los siguientes:

Viernes 19 de septiembre

17:30 - 18:10 horas: Lisdexia (Escenario Estrella Galicia)

18:10 - 19:00 horas: Yarea (Escenario Cutty Sark)

19:00 - 20:00 horas: Duncan Dhu (Escenario Estrella Galicia)

20:00 - 21:00 horas: Vega (Escenario Cutty Sark)

21:10 - 22:40 horas: Love of Lesbian (Escenario Estrella Galicia)

22:40 - 23:30 horas: Carlos Ares (Escenario Cutty Sark)

23:30 - 00:45 horas: Dani Fernández (Escenario Estrella Galicia)

00:45 - 01:35 horas: Dollar Selmouni (Escenario Cutty Sark)

01:35 - 02:35 horas: Niña Polaca (Escenario Estrella Galicia)

02:35 - 03:35 horas: Kike Varela (Escenario Cutty Sark)

Sábado 20 de septiembre