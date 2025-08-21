Santiago se convertirá este agosto en la capital de la música electrónica con el Wake Up! Festival

La Cidade da Cultura de Galicia se convertirá el sábado 30 de agosto en un gran club al aire libre con la llegada del Wake Up! en el Gaiás en el marco de los Conciertos del Xacobeo de la Xunta. El DJ brasileño Mochakk, una de las figuras más explosivas de la escena internacional del género, se convertirá en el protagonista y completan las artistas Silvie Loto, Francisco Allendes, Cristina Lazic, Casta B2B Selles y MVRK.

Será una maratón de música electrónica que se prolongará desde las 16:00 hasta las 06:00 horas de la mañana con catorce horas de música. Así lo anunció el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, en un acto celebrado el pasado miércoles.

En palabras de Merelles, esta primera y pionera edición del Wake Up! en el Gaiás es "un hito turístico destacado al que es un honor darle cobertura desde el sello Conciertos del Xacobeo de la Xunta de Galicia ya que puede ser un atractivo para el público internacional que visita nuestro territorio atraído por la oferta de vanguardia de este programa".

En este sentido, se refirió al apoyo de la Xunta de Galicia a numerosos festivales y conciertos en la ciudad de la mano de Conciertos del Xacobeo que están contribuyendo a las buenas cifras turísticas que revelan que en el primer semestre del año la ciudad crece un 3 % en número de viajeros, especialmente extranjeros, que suponen el 53 % del total.