Uxía emociona al público de las Noites de María Pita en el arranque de su nueva gira en A Coruña Miriam García

Continúan las veladas musicales en las Noites de María Pita. Este miércoles, 13 de agosto, llegaba el turno de la cantareira Uxía que estrena en A Coruña su nueva gira, Será por flores.

La artista de Mos, dio el pistoletazo de salida en la ciudad a una gira que la llevará en los próximos meses por una decena de escenarios repartidos por toda Galicia. Un concierto en el que cada canción floreció de la mano de Uxía, invitando al público a sumergirse en una experiencia inmersiva y llena de emociones con su voz a corazón abierto.

La plaza de María Pita acogió un espectáculo que evolucionará desde la intimidad hasta lo coral. En él participarán una serie de invitadas especiales que han marcado el camino artístico de Uxía, como Devacas, Rosa Cedrón, Budiño, Uxía Pedreira, Luiz Caracol, Quim Farinha, As Mosas (Chus y Ana Senlle) y As Tareixas (Omara y Román).

Será por flores es un viaje a las raíces gallegas de Uxía, a sus composiciones propias y a las músicas que la inspiraron. Con una puesta en escena cuidada e innovadora, el espectáculo refleja la evolución constante de la artista, manteniendo su libertad creativa y explorando nuevas formas musicales y escénicas.

La escenografía creada por Carlos Alonso, junto a la iluminación de Daniel Juncal y el sonido de Tito Ledesma crean un universo visual y sensorial que transforma el escenario en un jardín de música y poesía.

La dirección musical de esta gira corre a cargo de Pablo Novoa, acompañado de una banda de músicos cómplices de su trayectoria: Sérgio Tannus (guitarra, cavaquiño, viola caipira), Santi Cribeiro (acordeón), Isaac Palacín (percusión) y el propio Pablo Novoa (guitarra eléctrica barítono).

Este jueves 14 se celebrará Locos por la Música con Nacha Pop, Cómplices, No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda (Danza Invisible), Soraya, La Poptelera y DJ Cherry Coke. El domingo 17 será el turno de Coti y Vega cerrará los conciertos de María Pita el lunes 25.