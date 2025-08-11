A Coruña presume de Festival Noroeste: más de 115.000 personas disfrutaron de sus conciertos

Más de 115.000 personas asistieron a los conciertos del Festival Noroeste Estrella Galicia, enmarcado en las Fiestas de María Pita, en A Coruña, según informa el consistorio y Turismo de la ciudad.

Ha sido durante los distintos conciertos en los escenarios habilitados para tal fin. "Cinco días en los que se celebraron hasta 38 conciertos, todos ellos gratuitos, con nombres como Luar na Lubre, La Yegros, Mondra, P.P. Arnold, Guadi Galego, Siloé o The Vaccines", remarcan.

Con estos últimos disfrutaron 28.000 personas en la noche del sábado, mientras que la jornada gallega en la playa, con Carlos Ares, Luar na Lubre y Grande Amore, juntó a 30.000 personas.

La plaza de Azcárraga registró casi 1.800 personas de público para los conciertos de J.P. Bimeni y Annie and The Caldwells.

Albert Pla, con casi 10.000 personas, fue uno de los más exitosos de María Pita, y el Castillo de San Antón registró un lleno total en los tres días en los que la música sonó dentro de la fortaleza.

Por otra parte, las artes escénicas cerrarán de nuevo otra edición del Festival Noroeste Estrella Galicia, como ya habían hecho en el pasado año. Será en el parque de Santa Margarita el domingo 17 de agosto, a las 19:30 horas, con las actuaciones de Xosé A. Touriñán, David Amor, Javier Veiga, Lucía Veiga, Marita Martínez y Patricia Castrillón en una nueva pieza de los Contos ao Noroeste.