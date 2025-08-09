Ofrecido por:
Eme DJ: "Formar parte del Festival Noroeste de A Coruña y pinchar en casa es todo un privilegio"
La gallega forma parte del cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia y pinchará en O Portiño con estilo "open format" sin importar el estilo de música y adaptándose al sitio y al ambiente
Empezó pinchando de forma amateur, y hoy tiene la suerte de poder vivir de ello. Marta Fierro (Monforte de Lemos,1982), más conocida como Eme DJ, lleva veinte años marcando el ritmo con sus mezclas.
La gallega, criada en Sada (A Coruña), forma parte del cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia 2025. Con un estilo musical que define como "open format", adaptándose a todo tipo de música sin importar la época y el ambiente, pinchará este domingo a las 13:30 horas en O Portiño.
¿Qué supone ser parte del cartel del Festival Noroeste?
Siempre es un orgullo poder representar a A Coruña allá donde voy. Para mí es todo un honor y un privilegio poder pinchar en casa, porque no he tenido muchas oportunidades de hacerlo. Que por fin me hagan un hueco me hace sentirme reconocida y agradecida por la oportunidad.
Vives en Madrid desde hace años. ¿Cómo es volver a Galicia para pinchar?
Entre gallegos nos reconocemos y somos un público muy acogedor y agradecido. Al haberme criado en Sada y al haber vivido tanto tiempo en Galicia, suelo ver a gente conocida entre el público y eso es maravilloso. Somos otro rollo, en Madrid trabajo como DJ residente en la discoteca Independance Club y, aunque me encanta, no es como actuar en casa.
Llevas más de veinte años en activo, lo que es todo un hito en tu campo. ¿Cómo empezaste?
Empecé por diversión, como un hobby. Estudiaba Comunicación Audiovisual y siempre me había atraído mucho el mundo de la realización. Pero poco a poco empezaron a surgirme más oportunidades como DJ, y decidí dejarme llevar. Me formé en Madrid en una escuela llamada Microfusa y pasé muchas horas pinchando en casa y en distintos locales.
Con el tiempo, empecé a despuntar: la gente me llamaba para pinchar, comenzaron a ofrecerme más dinero, y acabé convirtiéndome en DJ profesional. Lo hice porque me apasionaba y porque la vida, de alguna forma, me llevó por ese camino.
"Apenas se habla de los trastornos derivados del mundo de la noche y considero que es importante visibilizarlos"
Además de ser DJ, visibilizas como activista la salud mental de las personas de tu sector con el proyecto 'Depresión en la Cabina'.
Sí, somos tres personas las que formamos 'Depresión en la Cabina': una educadora social, un psicólogo y yo. Organizamos terapias de grupo online y servicio de acompañamiento gratuito, porque en este sector hay muchos problemas como la ansiedad, el síndrome del impostor, la depresión o la adicción a sustancias. Es algo de lo que apenas se habla dentro del mundo de la noche y considero que es importante visibilizarlo.
¿Has sufrido problemas de este tipo?
Sí, tuve varios episodios de ansiedad, ataques de pánico y depresión. Vivirlo dentro del mundo artístico lo hace aún más difícil, porque es un tema tabú: apenas encuentras apoyo, no puedes hablar de ello y si muestras debilidad te dejan de contratar.
Llevaba mucho tiempo quejándome de eso, y al final dije: 'Voy a hacer algo para la gente que lo necesite y que se entienda de una vez que no soy la única, y que hay más personas pasando por eso'.