Estos son los grandes conciertos de A Coruña en agosto 2025 para celebrar por todo alto las fiestas

Los conciertos serán los grandes protagonistas del mes de agosto. La música de calidad continúa este mes de la mano de las Fiestas de María Pita y el Festival del Noroeste. A este amplio repertorio de citas musicales se le sumará una parada de Alejandro Fernández con su tour En Vivo.

El cartel de las Fiestas de María Pita 2025 presenta a Baiuca como el encargado de inaugurar por todo lo alto este mes de celebración. Estará seguido de la legendaria Bonnie Tyler y otros grandes nombres como Marina Reche, Zahara y Vega. En cuanto al Festival del Noroeste, tenemos como cabeza de cartelera a nada más y nada menos que Luar na Lubre y The Vaccines.

Conciertos de las Fiestas de María Pita

La programación de las fiestas de María Pita cuenta con una amplia variedad de conciertos. Son de entrada completamente libre y serán celebrados en la plaza de María Pita. Los artistas de la edición 175 de estas celebraciones son los siguientes:

1 de agosto: Baiuca

Baiuca. Foto: Noroeste Estrella Galicia

El primer viernes del mes, como inauguración oficial del mes de agosto y las míticas fiestas coruñesas de María Pita, llega Baiuca, el proyecto musical del gallego Alejandro Guillán, ex integrante del grupo de pop electrónico Alex Casanova, que se centra en la folktrónica. El concierto tendrá lugar a las 22.00 horas.

2 de agosto: Bonnie Tyler

Bonnie Tyler actuará este agosto en A Coruña como parte de las Fiestas de María Pita @bonnietylerofficial

La artista galesa, reconocida internacionalmente por su voz áspera, se presentará en los escenarios de la plaza de María Pita a las 22:00 horas para ofrecer a los coruñeses el segundo concierto de estas fiestas. Toda la plaza podrá corear al ritmo de la artista sus grandes éxitos, como It's a Heartache y Holding out for a Hero, el hit mundial versionado en innumerables idiomas.

3 de agosto: Marina Reche

Marina Reche será la tercera cita musical de las Fiestas de María Pita Cultura de Galicia

Otra de las artistas confirmadas para las importantes fiestas de María Pita es nada más y nada menos que Marina Reche, artista que ha colaborado con Lola Índigo en la canción A Ciegas. También ha tenido la oportunidad de actuar en los escenarios de grandes festivales como el Arenal Sound, Costa Sonora y Tío Pepe Festival. Actuará a las 22:00 horas.

4 de agosto: Los Sirex y Los Rebeldes

El grupo de Los Sirex actuará en la plaza de María Pita

Los Sirex y Los Rebeldes se unen en el escenario de María Pita para presentar el espectáculo bautizado como 111 anos de Rock and Roll. Estas dos formaciones presentarán un gran homenaje a uno de los géneros musicales más icónicos de todos los tiempos: el rock&roll. Se podrá disfrutar de su show desde las 21:00 horas.

5 de agosto: Los40 Summer Live

Cartel del espectáculo de Los40 Summer Live

Las Fiestas de María Pita, como ya es costumbre, siempre dejan un espacio en su plaza para un espectáculo de Los40 Summer Live, que tendrá lugar a las 22:00 horas. En esta ocasión, se subirán a los escenarios coruñeses Naiara, la ganadora de OT 2024; Chema Rivas, La Beba, Pikete, Lemot, Vicco, Paula Koops y Walls.

10 de agosto: Zahara

Uno de los conciertos más destacados de las Fiestas de María Pita será la artista Zahara

Zahara siempre ha sido un nombre sonado el panorama musical español, pero su verdadero salto a la fama fue cuando publicó su séptimo álbum de estudio: Puta. Una de sus colaboraciones más destacadas de los recientes años ha sido el single Liturgia junto a Samantha Hudson, un tema que reafirma su actitud provocativa y derrochadora carisma. Actuará a las 22:00 horas.

11 de agosto: Rock en Familia

Rock en familia como parte de los espectáculos de la plaza de María Pita

Otra de las actuaciones que nunca puede faltar en la programación de las Fiestas de María Pita es el show de Rock en familia. Desde las 22:00 horas se podrá disfrutar de un gran concierto en el que se tocarán en directo algunos de los temas más icónicos de la historia del rock. Es un espectáculo que emocionará tanto a padres y madres como a hijos e hijas.

12 de agosto: Los Satélites

Los Satélites forman parte de la programación de las Fiestas de María Pita debido al homenaje que le dedicarán a Sito Sedes

Una de las formaciones más importantes de España, Los Satélites, presente en multitud de verbenas de toda Galicia, se presentará en los escenarios de María Pita a las 22:00 horas para presentar un gran homenaje dedicado a la figura de Sito Sedes, el legendario cantante de Los Satélites.

13 de agosto: Uxía

La cantante Uxía será otra de las citas musicales de María Pita

Una de las cantantes referentes del folclore gallego, Uxía, ganadora del Premio da Crítica Galicia 2016, llegará a los escenarios de la plaza de María Pita para dar un concierto en en el que las protagonistas serán las raíces gallegas. El concierto dará inicio a las 22:00 horas.

14 de agosto: Locos por la Música

Una de las últimas actuaciones programadas para las Fiestas de María Pita: Locos por la Música

A las 22:00 horas se podrá disfrutar de un gran concierto protagonizado por No me pises que llevo chanclas, Melocos, Javier Ojeda (Danza Invisible), Soraya, La Poptelera y el DJ Cherry Coke. Todos ellos se subirán al escenario de la plaza de María Pita para hacer bailar, saltar y gritar a todo su público.

17 de agosto: Coti

Imagen del cantautor argentino, Coti

El cantautor argentino, conocido como Coti Espasa, será uno de los encargados de cerrar la temporada de actuaciones en directo de la plaza de María Pita. Todo el público podrá cantar a pleno pulmón sus grandes éxitos, como Antes que ver el sol, Nada fue un error u Otra vez desde las 22:00 horas.

25 de agosto: Vega

La cantautora Vega será una de las últimas citas dentro del programa de las Fiestas de María Pita

La reconocida artista Vega presentará desde las 22:00 horas su última creación discográfica: Ignis, un disco que refleja claramente la madurez sonora de la cantante. Aunque en esta cita musical tampoco se olvidará de recorrer algunos de sus mayores éxitos, como Una vida contigo, Mejor mañana y Dónde estabas tú.

Conciertos del Festival Noroeste Estrella Galicia

El cartel completo del Festival Noroeste todavía no ha sido revelado, pero hemos tenido la oportunidad de conocer a los dos grupos que encabezarán estos conciertos.

8 de agosto: Luar na Lubre

Luar na Lubre

Uno de los grupos más emblemáticos de la cultura folclórica gallega, conococido como Luar na Lubre, encabezará el cartel de la edición 2025 del Festival Noroeste Estrella Galicia. Celebrarán sus 40 años de trayectoria.

Este grupo de folk gallego, identificado con la corriente de la música celta, ha conseguido conquistar al público gallego, nacional e internacional desde hace varias décadas. A lo largo de los años han protagonizado la cartelera de festivales folclóricos tan reconocidos como Ortigueira o la Carballeira de Zas.

Reúnen éxitos integrados en la cultura gallega como O son do ar, Camariñas, Chove en Santiago o Nau. Todos estos y muchos más se podrán disfrutar en directo en la playa de Riazor el viernes 8 de agosto.

9 de agosto: The Vaccines

The Vaccines @thevaccines

Una de las bandas del indie rock británico más importantes, The Vaccines, encabeza el cartel de la edición 2025 del Festival Noroeste. El sábado 9 de agosto será la fecha establecida para que hagan vibrar cada parte de la playa de Riazor.

Desde la publicación de su exitoso álbum What Did You Expect from The Vaccines? se han mantenido grandiosamente en el panorama musical, reinventándose y manteniendo una trayectoria impecable que está protagonizada por éxitos tan sonados como If You Wanna, Post Break-Up Sex o Wreckin' Bar (Ra Ra Ra).

La banda londinese regresa a la ciudad herculina tras su último concierto en el Atlantic Fest de la Isla de Arousa en el año 2018. Prometen hacer de su vuelta una cita inolvidable.

Romaría do Parque de Santa Margarida

Por último, no podía faltar uno de los eventos folclóricos de A Coruña más relevantes del verano. En esta nueva edición, los cabezas de cartel son Gala i Ovidio.

28 de agosto: Gala i Ovidio

Una de las últimas citas musicales del mes será el nuevo dueto Gala i Ovidio Beto Pinto 3

El último jueves del mes, como parte de la programación de la Romería de Santa Margarita, actuará el dueto Gala i Ovidio, conformado por dos grandes personalidades de la música española. El nombre de esta formación hace alusión a los hijos de Rosalía de Castro.

Por un lado, tenemos a Raül Refree, músico, compositor y productor catalán. Ha sido el productor de importantes artistas de la actualidad, como Guitarricadelafuente o C. Tangana. Y, por otro, tenemos a Aida Tarrío, una de las tres reconocidas voces del trío de las Tanxugueiras. Tras su tercer puesto en el Benidorm Fest, esta gallega consiguió ganarse el cariño del público español.

La intención final de este nuevo proyecto es interpretar canciones tradicionales gallegas, reinventando el folclore y mezclándolo con los ritmos de la modernidad. Darán un concierto en el parque de Santa Margarita a las 21:00 horas. Las entradas están a la venta por 21,60 euros en Ataquilla.com

Conciertos en el Coliseum de A Coruña

17 de agosto: Alejandro Fernández

Cartel del nuevo concierto de Alejandro Fernández en A Coruña

El concierto de este importante artista mexicano se corona como una de las citas más esperadas del verano. Tras el éxito de sus espectáculos durante el pasado mes de diciembre, Alejandro Fernández repite destino en la ciudad herculina para presentar su nuevo tour: Alejandro Fernández En Vivo.

El artista apodado como El Potrillo fusiona a la perfección la música ranchera y mariachi con el sonido pop más actual. Con el paso de los años, este autor se ha ganado el reconocimiento internacional gracias a grandes hits mundiales como Caballero, Mátalas, Canta corazón o Me dediqué a perderte.

Actuará en el Coliseum de A Coruña el domingo 17 a las 21:30 horas. Las entradas están a la venta desde 70,20 euros en Ataquila.com

