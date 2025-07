Bieito Romero, fundador de Luar na Lubre: "Tocar na Coruña sempre é unha experiencia marabillosa"

Bieito Romero (A Coruña, 1964) leva media vida vinculado ao mundo da música. É membro fundador de Luar na Lubre, un dos grupos referencia no folk celta en galego, que está a piques de cumprir 40 anos de historia. Unha proposta musical que enche teatros ao longo de todo o mundo e que, en agosto, acturá na Coruña como parte do cartel do Festival Noroeste Pop Rock.

A agrupación botou a andar a mediados dos anos 80, "nun momento no que era moi difícil facer este tipo de música porque non estaba recoñecida e valorada", lembra Romero. A idea de crear unha banda de folk foi súa, e recoñece que non imaxinaba que fosen "chegar tan lonxe".

O nome da formación xurdiu dun termo que Romero atopou nun vello dicionario de Xosé Luis Franco Grande: 'Lubre', un bosque onde os druídas celtas realizaban os seus rituais. Engadíronlle a luz da lúa, e así xurdiu Luar na Lubre. Este ano, ademais, conseguiron que o termo fose recoñecido polo dicionario da Real Academia Galega.

Conta Bieito que a diferencia fundamental da súa música reside nos seus membros e na variedade das súas achegas persoais: "Somos nove persoas que veñen de mundos distintos. Eu, por exemplo, veño da música máis tradicional, pero outros do rock e da música clásica".

"Sabemos que a xente na Coruña quérenos, é a nosa casa, o noso lugar nacemento" Bieito Romero, fundado de Luar na Lubre

Con corenta anos de historia, foron moitos os membros que pasaron polas súas filas. "Pasamos de ser os cinco membros fundadores a dar paso a moitas voces e instrumentistas", sinala o gaiteiro. De feito, o seu fillo, Bieito Romero Diéguez, continúa o legado familiar colaborando co grupo nos concertos.

Celebración do 40 aniversario

Para conmemorar a efeméride, publicaron o libro-disco 'XX Encrucillada', que segue vixente na xira deste ano. "É algo para celebrar e extraordinario no mundo da música, e máis aínda na música folk en galego", destaca Romero.

Ademais, Bieito adianta que a banda traballa nun proxecto moi especial para festexalo, cunha xira de grande formato a nivel galego e internacional que están a pechar. "Vai ser a presentación do que será o noso vixésimo primeiro traballo, que terá moita relación coa palabra 'Lubre', porque é parte esencial do que somos", avanza o gaiteiro.

"A música galega está vivindo un bo momento interno, pero debe transcender fóra" Bieito Romero, fundado de Luar na Lubre

"Actuar na casa é marabilloso"

O vindeiro venres 8 de agosto, o grupo actuará no Festival Noroeste na praia de Riazor, será a súa estrea no festival coruñés. Unha data que Bieito agarda con agarimo. "Tocar na casa sempre é marabilloso porque estás tocando para a túa xente. Tamén é unha responsabilidade porque tes a moitos coñecidos mirándote", sinala entre risas.

"Sabemos que a xente na Coruña quérenos. É a nosa casa, o noso lugar nacemento, e agardamos que desfruten da nosa música como fixeron sempre", engade. Ademais de presentar o seu derradeiro traballo, será tamén un concerto con sorpresas: "Presentaremos algunha canción nova do que vai a vir no noso próximo traballo, e haberá colaboracións".

"Castelao para nós é un personaxe chave"

O pasado sábado 28 de xuño, Bieito foi o encargado de recoller, en nome do grupo, a Medalla de Castelao que recoñecen a súa achega á cultura galega. "Castelao é unha personaxe chave na nosa forma de entender a música. É o pai da idea de galeguismo que seguimos", sinala o gaiteiro.

Nese sentido, salienta que tres das cuartas partes dos premios que reciben veñen de fóra de Galicia. Por iso valoran moi positivamente o recoñecemento interno e da terra: "Para nós foi un honor".

Sobre se é o momento da música galega, con fenómenos como Baiuca ou Tanxugueiras, Bieito Romero opina dende a experiencia que "son etapas cíclicas". O músico sinala que: "A música galega está vivindo un bo momento interno, pero debe transcender fóra. Se non o fai, custa acadar estabilidade".

Para el, o novo son parte dun cambio necesario. "Hai unha nova forma de facer, máis ligada á tradición máis pura, pero tamén con compoñentes electrónicas, que é o que demanda o público actual", conclué.