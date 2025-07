Guía del Morriña Fest 2025 en A Coruña: artistas, horarios, recogida de pulseras...

Cuenta atrás para el Morriña 2025 en A Coruña. El festival regresa al puerto coruñés los días 25 y 26 de julio con un amplio cartel en el que habrá artistas tanto nacionales como internacionales. Duncan Dhu, Recycled J, Alcalá Norte, Pignoise, Ozuna o Miriam Rodríguez son algunos de los músicos que se subirán a los escenarios de este gran evento.

Morriña Fest ha ido creciendo desde su primera edición en O Burgo, en Culleredo, pasando por la celebrada en el Estadio de Riazor y hasta llegar al puerto de A Coruña. Será precisamente el muelle de Calvo Sotelo el lugar en el que actuarán los artistas que componen el cartel de este 2025.

El impacto de Morriña Fest es, además, muy importante para A Coruña: a diez días de su celebración, la ocupación hotelera rondaba el 90%. El festival impulsa más de 3.000 empleos indirectos, "dinamizando sectores clave como la hostelería, el turismo, el transporte o la producción técnica", según señala el director de comunicación de Bring The Noise, Esteban Girón.

Este festival es, además, un buen escaparate para la ciudad de A Coruña y su impacto mediático supera los 15 millones de euros. El impacto socioeconómico global del evento también superará los 15 millones de euros "generando empleo, riqueza, cultura y notoriedad internacional".

¿Quedan entradas a la venta?

El festival ya ha agotado las entradas y abonos para sus precios iniciales, pero las personas interesadas en disfrutar del Morriña Fest todavía pueden hacerse con una localidad a través de la página web. Así, todavía es posible comprar entrada para ir el viernes 25, el sábado 26 o ambas jornadas.

Los compradores deberán dar sus datos (nombre y apellidos, correo electrónico, país y código postal) y dispondrán de 10 minutos para completar el proceso, mediante el que podrán adquirir un máximo de ocho entradas. El único método de pago aceptado es tarjeta Mastercard o VISA.

Ozuna es uno de los artistas del Morriña Fest 2025. Shutterstock

La organización recuerda que todos los asistentes deben poseer una entrada general para acceder al recinto. Los menores de 16 años deben acceder acompañados en todo momento de su padre, madre o tutor legal.

Las entradas son nominativas, por lo que deberán indicarse nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, país y código postal de cada uno de los asistentes. Solo se podrán devolver las del día 25 de julio tras la cancelación de Peso Pluma y Residente escribiendo a ayuda@enterticket.es, pero no los abonos.

¿Pueden recogerse las pulseras antes del festival?

Las entradas o abonos se cambiarán por una pulsera personal e intransferible al inicio del festival, en el área de validación, pero antes también se podrán recoger en Marineda City. El centro comercial es el único punto habilitado para la recogida anticipada de las pulseras: será los días 22, 23 y 24 de julio entre las 12:00 y las 21:00 horas.

El punto de pulseración estará ubicado en la planta 1, pasado Zara y junto a Fitness Park, Sprinter y la Deportienda. Los 200 primeros que lo hagan cada día se llevarán, junto con su pulsera, una tote bag exclusiva del Morriña Fest cortesía de Marineda City.

¿Qué método de pago habrá?

La pulsera cahsless será el único método de pago válido en el festival tanto para las consumiciones en las foodtruck y las barras como para compras de merchandising. Los asistentes deberán guardar la pulsera tras el Morriña Fest para poder acceder a la devolución del saldo no usado, que se realizará mediante el escaneo del código QR que tienen.

Las personas interesadas pueden precargar la pulsera antes del evento para evitar colas y beneficiarse de las bonificaciones: cinco euros de regalo por una prerrecarga de 50 y 12 euros de regalo si la prerrecarga es de 100. Esta oferta, sin embargo, es limitada y una vez agotada, las prerrecargas serán sin promoción.

Una vez iniciado el festival, el público solo podrá recargar la pulsera en los puntos físicos habilitados en el recinto tanto en efectivo como con tarjeta. La pulsera puede recargarse tantas veces como sea necesario y los asistentes podrán consultar el saldo que les queda preguntando en los puntos de recarga.

La devolución del saldo no usado deberá solicitarse entre las 12:00 horas del 29 de julio y las 23:59 horas del 12 de agosto de 2025. No se tramitarán solicitudes una vez terminado el plazo y el importe de las bonificaciones de la precarga no es reembolsable. El saldo promocional será el último en consumirse en cada una de las pulseras.

¿Cuándo y dónde actuará cada uno de los artistas?

Morriña Fest contará este 2025 con dos escenarios: Escenario A Coruña y Escenario Estrella Galicia. Ambos se alternarán para acoger los conciertos programados tanto el viernes 25 de julio como el sábado 26 de julio, jornada que comenzará en el palco de la música de los Jardines de Méndez Núñez con la actuación gratuita de Inazio para amenizar la sesión vermú.

Estos son los horarios de las actuaciones de cada uno de los artistas del festival y el escenario al que se subirán:

Viernes 25 de julio

19:45 - 20:15 horas: Gale (Escenario A Coruña)

20:15 - 21:05 horas: Duncan Dhu (Escenario Estrella Galicia)

21:05 - 21:45 horas: Veintiuno (Escenario A Coruña)

21:45 - 23:00 horas: Recycled J (Escenario Estrella Galicia)

23:00 - 23:50 horas: Miss Caffeina (Escenario A Coruña)

23:50 - 00:50 horas: Béele (Escenario Estrella Galicia)

00:50 - 01:40 horas: Alcalá Norte (Escenario A Coruña)

01:40 - 02:30 horas: Alleh & Yorghaki (Escenario Estrella Galicia)

02:30 - 03.30 horas: Michenlo (Escenario A Coruña)

Sábado 26 de julio