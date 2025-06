The Lemonheads actuará en A Coruña en septiembre dentro del Noites do Porto

The Lemonheads. Noites do Porto

El festival Noites do Porto acaba de anunciar un nuevo concierto. El 25 de septiembre la banda de rock alternativo estadounidense The Lemonheads actuará en el Playa Club de A Coruña en el que es su primer concierto en Galicia. La venta de entradas comenzará el próximo 30 de junio en Ataquilla y Ticketmaster.

Este grupo será quien encabece el cartel de Noites nas Salas, las actuaciones del festival que se reparten por distintos locales de la ciudad.

En su concierto en A Coruña, el público asistente podrá disfrutar de los éxitos del álbum Come on Feel the Lemonheads, su disco lanzado en 1993 y que revisitarán en el Playa Club. Pero estas no serán las únicas canciones que toquen. El grupo también presentará su último lanzamiento, Love Chants, el primer disco que lanzan en casi dos décadas y que se publicará el próximo mes de octubre.

Desde la organización del festival destacan la influencia de esta banda de grunge de los años 90 liderada por Evan Dando en grupos como Teenage Fanclub, The Breeders, The Dandy Warhol o Buffalo Tom.

La quinta edición de Noites do Porto ha confirmado ya otras actuaciones como las de Yazz Ahmed & Ralph Wyld, Deadletter, Ana Curra e Ilegales, Sho-Haoi, Michelle David & The True-Tones + The Gruesomes, Jasmine Myra e Israel Fernández.