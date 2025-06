Arranca O Son do Camiño 2025: Franz Ferdinand y Bryan Adams hacen vibrar el Monte do Gozo

Franz Ferdinand en la primera jornada de O Son do Camiño. O Son do Camiño

La sexta edición de O Son do Camiño echó a andar este jueves con las esperadas actuaciones de Franz Ferdinand, Bryan Adams, Duki o Mikel Izal. Miles de personas 'peregrinaron' a lo largo de la tarde hasta el Monte do Gozo para disfrutar por todo lo alto de 12 horas de música.

Poco a poco, miles de personas procedentes de diferentes partes de Galicia, España e incluso Europa iban accediendo al recinto con el firme propósito de disfrutar por todo lo alto de O Son do Camiño. Esta edición, que regresa a sus fechas habituales, destaca por un cartel para todos los gustos y públicos, pasando del rock al pop y del rap a la electrónica o al indie.

La famosa noria, los 'outfits' festivaleros, los chubasqueros de colores o la purpurina no faltaron en este primer día en el que la lluvia no fue inconveniente para disfrutar de las actuaciones que se fueron sucediendo por los tres escenarios.

Música gallega para abrir el festival

Puntuales, a las 16:20 horas, sonaban los primeros acordes de Filloas. El proyecto musical del vigués Iago Galego fue el encargado de abrir O Son do Camiño 2025 con música en gallego. Durante 40 minutos Filloas hizo cantar, bailar e incluso saltar al público más madrugador.

Tras el concierto inaugural, la música continuó con el rapero mallorquín Dollar Selmouni y con Paul Thin. Tras su paso por Operación Triunfo 2023, el artista granadino se estrenó en O Son do Camiño con sus últimos trabajos como Vértigo o Dónde.

A las 18:30 horas y ante miles de personas Nil Moliner empezaba su concierto al ritmo de Mi Religión. Tras un "Boas tardes, O Son do Camiño", el catalán ofreció una hora de mucha música, vitalidad y buen rollo que contagió a su público. La lluvia no fue impedimento para que el público saltara y cantara canciones como Soldadito de hierro, Libertad, Me quedo, Good Day o Esperando.

Del indie al rock

Tras Nil Moliner, el indie se convirtió en el protagonista de la tarde de la mano de Mikel Izal. El artista navarro presentó su proyecto en solitario ante el multitudinario público, entre el que se encontraban rostros conocidos como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

No faltaron temas nuevos como El paraíso o El Grito, así como himnos de la banda Izal como La mujer de verde, Copacabana o El Pozo.

Minutos después de las 21:00 horas fue el turno de uno de los conciertos más esperados de la jornada. Los escoceses Franz Ferdinand arrancaron su actuación en medio de una pequeña tregua de la lluvia, derrochando energía y contagiando a las miles de personas que tenían enfrente. La banda de indie rock interpretó clásicos como Take Me Out o This Fire y otros más recientes como The Doctor, No You Girls o Night Or Day.

El rock continuó siendo el protagonista de la noche de la mano de Bryan Adams, que interpretó algunos de sus hits como Heaven, Please Forgive Me o Summer of 69, así como temas de su nuevo disco, Roll with the Punches.

La fiesta continúa a medianoche a cargo de Duki. El artista argentino, intérprete de temas como Goteo, Malbec o She don't give a fo, regresa al festival O Son do Camiño después de actuar en la edición de 2022.