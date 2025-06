Guía completa para O Son do Camiño 2025: cómo llegar, horarios, conciertos y novedades

Anterior edición de O Son do Camiño. O Son do Camiño

O Son do Camiño marca el inicio de la temporada de festivales y fiestas en Galicia. Del jueves 12 al sábado 14 de junio, miles de personas se desplazarán hasta Santiago de Compostela para disfrutar de figuras de renombre en el panorama nacional e internacional. Estopa, Steve Aoki, Amaia, Duki, The Prodigy, Amaral, Bad Gyal o Dani Fernández son algunos de los artistas que actuarán esta semana en el Monte do Gozo.

El festival se ha consolidado como una de las citas imprescindibles tanto en Galicia como en el resto del país, atrayendo a Compostela a personas de diversos puntos. Se estima una asistencia de más de 100.000 personas, aunque el grueso de los asistentes llegarán a partir del viernes, donde ya se espera un lleno total, que corresponde a un aforo de 42.000 personas.

Tanto para los que llegan desde Galicia como desde fuera de la comunidad, en Quincemil hemos preparado una guía básica con todo lo que debes saber antes y durante el festival para vivirlo al máximo.

Cómo llegar

O Son do Camiño se celebra en el Monte do Gozo, situado a unos cinco kilómetros del centro de la ciudad. Para llegar ahí, existen varias alternativas. Debido a la magnitud del festival, desde la organización recomiendan moverse en transporte público. Se han habilitado autobuses lanzadera, que estarán disponibles los tres días desde las 14:00 a las 04:30 horas, con las siguientes frecuencias:

Lanzadera E1 : desde la Cidade da Cultura hasta San Lázaro.

: desde la Cidade da Cultura hasta San Lázaro. Lanzadera E2: desde la Estación Intermodal hasta la avenida de Fernando Casas Novoa.

desde la Estación Intermodal hasta la avenida de Fernando Casas Novoa. Lanzadera E3: desde el Multiusos do Sar a la zona de descanso del festival. Esta opción es exclusiva para campistas. Estará funcionando el jueves, de 10:00 a 14:00 horas, y el domingo, de 10:00 a las 16:00 horas.

desde el Multiusos do Sar a la zona de descanso del festival. Esta opción es exclusiva para campistas. Estará funcionando el jueves, de 10:00 a 14:00 horas, y el domingo, de 10:00 a las 16:00 horas. Líneas 6 y 7: también se podrá subir hasta el Monte do Gozo en las líneas habituales del transporte urbano.

Aquellos que opten por moverse en coche, tienen que tener en cuenta que no se puede acceder al recinto ni en coche particular ni en taxi, por lo que tendrán que aparcar en las zonas habilitadas en las inmediaciones.

El estadio Vero Boquete de San Lázaro, uno de los puntos más próximos al recinto; el parking de la Cidade da Cultura, compatible para coger la lanzadera E1; o el parking Multiusos Fontes do Sar, recomendado para campistas y compatible con la lanzadera E3, son algunas de las opciones.

En la otra punta de la ciudad tenemos otras dos alternativas: las áreas de estacionamiento de Santa Marta y la de Pontepedriña, que estarán conectadas con el Monte do Gozo por la lanzadera E2 y por las líneas 6, 6A y 7. También existe una opción de pago. Se trata de la Leira Son Park, con capacidad para 200 turismos, y situada a cinco minutos de los conciertos. Para estacionar aquí, es necesario reservar plaza.

Además, este año aquellas personas que lleguen a Santiago en tren podrán tener descuento. Al comprar un abono o entrada, desde la organización del festival se envía un correo electrónico con un código exclusivo para obtener el 10% de descuento en los billetes de Renfe. La promoción está activa para AVE, Avlo y Larga Distancia.

Entradas

A horas de que dé comienzo el festival, el 98% de las entradas ya están vendidas. Los abonos están agotados excepto los VIP o los abonos para menores de nueve años. En cuanto a las entradas diarias, aún quedan disponibles para el jueves 12 y el viernes 13. Las de la jornada del sábado están agotadas.

Aquellos que aún quieran hacerse con su entrada, pueden hacerlo bien a través de la página web de O Son do Camiño o bien a través de El Corte Inglés, tanto en su página web como en los centros comerciales. Se pueden adquirir hasta un máximo de seis entradas por sesión.

Horarios

La apertura de puertas será a las 16:00 horas el jueves y el viernes y los primeros conciertos empezarán a las 16:20 horas. El sábado 14, la apertura de puertas se adelanta a las 15:00 horas y el primer concierto empezará a las 15:30 horas. Estos son los horarios completos de todas las actuaciones.

Jueves 12 de junio

16:20 - 17:00 horas: Filloas (Escenario Xacobeo)

Filloas (Escenario Xacobeo) 17:00 - 17:50 horas : Dollar Selmouni (Escenario Estrella Galicia)

: Dollar Selmouni 17:50 - 18:30 horas : Paul Thin (Escenario Xacobeo)

: Paul Thin (Escenario Xacobeo) 18:30 - 19:30 horas : Nil Moliner (Escenario Estrella Galicia)

: Nil Moliner 18:30 - 20:20 horas : Teresa Ferreiro ( Escenario Son Electro)

: Teresa Ferreiro ( 19:40 - 20:55 horas : Mikel Izal (Escenario Xacobeo)

20:30 - 22:00 horas : Barbara Lago ( Escenario Son Electro)

( 21:05 - 22:05 horas : Franz Ferdinand (Escenario Estrella Galicia)

22:00 - 23:30 horas : Benwal ( Escenario Son Electro)

( 22:25 - 23:55 horas : Bryan Adams (Escenario Xacobeo)

23:30 - 01:00 horas : Vendex ( Escenario Son Electro)

( 00:15 - 01:30 horas : Duki (Escenario Estrella Galicia)

01:00 - 02:30 horas : Indira Paganotto ( Escenario Son Electro)

( 01:30 - 03:00 horas : Galician Army (Escenario Xacobeo)

02:30 - 04:00 horas: Dexphase ( Escenario Son Electro)

Viernes 13 de junio

16:20 - 17:00 horas : Aiko (Escenario Estrella Galicia)

: Aiko 17:00 - 17:50 horas : Merino (Escenario Xacobeo)

: Merino (Escenario Xacobeo) 17:50 - 18:50 horas : Siloé (Escenario Estrella Galicia)

: Siloé 18:50 - 19:50 horas : Amaia (Escenario Xacobeo)

: Amaia (Escenario Xacobeo) 19:00 - 20:30 horas : Karras Martínez ( Escenario Son Electro)

: Karras Martínez ( 20:00 - 21:00 horas : Carolina Durante (Escenario Estrella Galicia)

: Carolina Durante 20:30 - 22:00 horas : Héctor Llamazares ( Escenario Son Electro)

( 21:10 - 22:40 horas : Kase.O (Escenario Xacobeo)

(Escenario Xacobeo) 22:00 - 23:30 horas : Mano Le Tough ( Escenario Son Electro)

: Mano Le Tough ( 23:00 - 00:30 horas : Kasabian (Escenario Estrella Galicia)

: Kasabian 23:30 - 01:00 horas : Âme ( Escenario Son Electro)

( 00:50 - 02:05 horas : Bad Gyal (Escenario Xacobeo)

: Bad Gyal (Escenario Xacobeo) 01:00 - 02:30 horas : Adiel ( Escenario Son Electro)

( 02:15 - 03:30 horas : Juan Magán (Escenario Estrella Galicia)

: Juan Magán 02:30 - 04:30 horas: Andrés Campo ( Escenario Son Electro)

Sábado 14 de junio

15:30 - 16:10 horas : Capital Voskov (Escenario Xacobeo)

: Capital Voskov (Escenario Xacobeo) 16:10 - 16:50 horas : Taïn (Escenario Estrella Galicia)

: Taïn 16:50 - 17:40 horas : The Rapants (Escenario Xacobeo)

: The Rapants (Escenario Xacobeo) 17:30 - 19:00 horas : Yahaira ( Escenario Son Electro)

: Yahaira ( 17:40 - 18:30 horas : Marlena (Escenario Estrella Galicia)

: Marlena 18:30 - 19:20 horas : Lia Kali (Escenario Xacobeo)

: Lia Kali (Escenario Xacobeo) 19:00 - 20:30 horas : Viviana Casanova ( Escenario Son Electro)

: Viviana Casanova ( 19:20 - 20:20 horas : La La Love You (Escenario Estrella Galicia)

: La La Love You 20:20 - 21:20 horas : Dani Fernández (Escenario Xacobeo)

: Dani Fernández (Escenario Xacobeo) 20:30 - 00:30 horas : Jayda G ( Escenario Son Electro)

: Jayda G ( 21:35 - 23:05 horas : Amaral (Escenario Estrella Galicia)

: Amaral 23:20 - 00:50 horas : Estopa (Escenario Xacobeo)

: Estopa (Escenario Xacobeo) 00:30 - 02:30 horas : Honey Dijon ( Escenario Son Electro)

: Honey Dijon ( 01:10 - 02:25 horas : The Prodigy (Escenario Estrella Galicia)

: The Prodigy 02:30 - 04:00 horas : Steve Aoki (Escenario Xacobeo)

02:30 - 04:30 horas: Dennis Cruz ( Escenario Son Electro)

Cómo pagar

Al igual que el año pasado, el método Cashless será el único método para pagar en el interior del recinto. El Cashless se instauró por primera vez en 2024 para sustituir a los tokens. Para aquellos que usen por primera vez estas pulseras Cashless, deben saber que funciona como un monedero electrónico en el que se almacena el dinero.

Las pulseras son gratuitas y cada asistente recibirá la suya en el control de acceso al recinto. Al igual que las entradas, son únicas e intransferibles, y deben acompañarle en todo momento, ya que es la única opción de poder comprar bebida, comida o merchandising en el interior.

En cuanto a la recarga, puede hacerse de forma online aquí, antes de que empiece el festival. También se podrá hacer la recarga online en los momentos en los que no haya actividad -desde que cierra el festival hasta que reabre al día siguiente-.

Además, en el interior del recinto habrá varios puntos habilitados en los que se podrá recargar la pulsera, tanto con tarjeta de crédito o con dinero en efectivo. No hay límite, por lo que se podrá recargar todas las veces que sea necesario. El chip de la pulsera tiene un límite de 600 euros y una vez finalizado el festival se podrá solicitar la devolución del importe sobrante.

Aunque se puede tener la pulsera Cashless sin necesidad de crear una cuenta, es recomendable crearla debido a que en caso de robo o de pérdida, para solicitar el bloqueo es necesario identificarse, y solo se puede hacer con la cuenta. Además, aquellas personas que hayan creado la cuenta podrán solicitar la devolución del importe sobrante en la pulsera.

Novedades

Al igual que en la pasada edición, los asistentes podrán retirar previamente sus pulseras. En esta ocasión, el servicio de pulseración estará situado en El Corte Inglés, en el sótano -a través del acceso peatonal por la esquina de rúa Restollal con Enrique Vidal Abascal-.

Las pulseras se podrán retirar del lunes 9 al miércoles 11 de junio, de 10:00 a 20:00 horas, y el servicio será exclusivo para abonos de los tres días y para las entradas diarias del jueves 12.

La entrega de cada pulsera es personal y solo podrán recogerlas aquellas personas que acudan físicamente al punto. No está permitido recoger pulseras en nombre de terceras personas.

Más de 300 efectivos de seguridad

Durante los tres días, la ciudad contará con un total de más de 300 efectivos de la Policía Nacional, Local o Bomberos que velarán por la seguridad del festival. En concreto, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que integra a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, participarán más de 250 efectivos.

Además, estarán presentes las unidades de Seguridad Ciudadana y móvil. Esta segunda estará localizada en la estación intermodal, desde donde saldrán las lanzaderas al Monte do Gozo.

También colaborarán las unidades de investigación, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y Reacción y la Unidad de Intervención Policial (UIP), lo que permitirá el despliegue de medios aéreos a través de sistemas de drones y antidrones. La labor de los medios del Estado la completan Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y un puesto avanzado de la Axega.

Además, ha anticipado que la entrada de la gente será "escalonada", ya que el grueso de los asistentes llegará a partir del viernes, donde ya se espera un lleno total, que corresponde a un aforo de 42.000 personas.