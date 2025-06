The Vaccines encabeza el cartel del Festival Noroeste 2025 en A Coruña

Entramos en temporada de festivales y, con ello, la gran incógnita del momento es descubrir quiénes serán los artistas que visitarán A Coruña durante el verano.

El Festival Noroeste es uno de los eventos más esperados, y a casi dos meses de su inicio, el Concello ya ha revelado uno de los cabezas de cartel.

The Vaccines actuará en la playa de Riazor el sábado 9 de agosto, sumándose así al grupo ya confirmado hace unos meses, Luar na Lubre, que tocará en el mismo escenario el 8 de agosto.

Este último grupo fue anunciado por la alcaldesa Inés Rey durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada el pasado mes de enero en Madrid, donde también habló de las fiestas de María Pita y adelantó que Baiuca sería uno de los grandes invitados en las celebraciones de agosto.

Y esta misma semana, también se anunció a Bonnie Tyler, que figurará en el cartel junto al gallego Baiuca. Por el momento se desconocen las fechas exactas, pero al tratarse del 175 aniversario de los festejos, estará cargado de sorpresas y eventos especiales que se irán revelando a lo largo del verano.

La confirmación de The Vaccines como cabeza de cartel del Festival Noroeste no ha dejado a nadie indiferente y ha generado una gran expectación entre el público.

Formados en Londres en 2010, The Vaccines se consolidaron rápidamente como una de las bandas más destacadas del indie rock británico.

Su álbum debut, What Did You Expect from The Vaccines?, fue aclamado por la crítica y les abrió las puertas a escenarios de todo el mundo. Con un sonido enérgico, guitarrero y altamente melódico, el grupo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad para reinventarse sin perder su esencia.

Su presencia en el Noroeste promete ser uno de los momentos más vibrantes del festival.