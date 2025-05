Concierto solidario de Abraham Cupeiro en Ames (A Coruña) el 30 de mayo

El músico gallego Abraham Cupeiro ofrecerá un concierto solidario en Ames (A Coruña) el próximo 30 de mayo. El concierto tendrá lugar en la Casa da Cultura de Bertamiráns, a las 20:30 horas, como antesala del festival Fest For Dent, una iniciativa solidaria cuya recaudación se destinará al estudio de la enfermedad de Dent.

Las entradas para el concierto de Cupeiro, artista reconocido por el estudio de instrumentos tradicionales de todo el mundo, están prácticamente agotadas. Además, existe una Fila 0 para aquellas personas que quieran colaborar con la causa.

Este jueves, la Casa do Concello de Ames acogió la presentación del IV festival solidario Fest For Dent, organizado por la Art for Dent (asociación gallega de la enfermedad de Dent), Culturactiva y Onde Keiras. Además, colaboran los Concellos de Ames y Brión.

La enfermedad de Dent es una dolencia rara que afecta a niños y que en la actualidad no tiene cura. El Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), a través del Laboratorio de Genética de Enfermedades Renales, investiga la enfermedad.

"Todo el dinero recaudado va íntegro para el Hospital Clínico de Santiago, que es donde se lleva a cabo la investigación de la enfermedad de Dent, que en este caso afecta a mi hijo y a 10 niños en Galicia", ha señalado María Castelao, cofundadora de Art for Dent. Castelao ha explicado que "si no peleamos nosotros, no se haría nada por esa investigación", por lo que acciones como el concierto y el festival ayudan a que se siga investigando.

En cuanto al festival, ha explicado que será un espacio abierto en el que no habrá entrada y en el que todos aquellos que se acerquen podrán colaborar con la causa comprando pulseras, camisetas o rifas. La cuarta edición de este festival solidario se celebrará el 21 de junio, en el parque do Ameneiral, en Bertamiráns. La organización anunciará próximamente la programación.