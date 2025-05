Gonzalo Castro defiende el concierto en Riazor tras la polémica con el Dépor

Gonzalo Castro, concejal de Cultural y Turismo de A Coruña, ha aclarado en conversación con Quincemil diferentes aspectos de la polémica del Real Club Deportivo con el Concello coruñés tras comunicarse ayer oficialmente que Riazor será el lugar elegido para celebrar el concierto de El Último de la Fila en el mes de junio del 2026.

Morriña Fest A Coruña le ganó la partida a Vigo por el concierto de El Último de la Fila

"La organización de eventos de este tipo está prevista en el convenio desde hace 25 años, se firmó cuando se ganó la Liga. El Concello comunica al club, que es su obligación. Hemos tenido conversaciones y visitas técnicas desde el mes de abril al estadio para ver cómo está, donde se analizó la situación y hubo técnicos del Deportivo en estas visitas", explicó el edil.

"Hubo negociaciones para conseguir este concierto para el año 2026 que se prolongaron hasta poco antes del anuncio oficial y no fueron fáciles, compitiendo con Balaídos por este tema. A finales de abril se cierra y nada más cerrarse se le comunica al Deportivo directamente, al acabar las reuniones se le mandó un correo electrónico al minuto", amplió.

Castro también refiere que desde el envío de este correo electrónico, sin respuesta, hasta el día de ayer en el que el Dépor emite el comunicado, hubo "una reunión el 4 de mayo de la Comisión de Seguimiento del convenio por uso de Riazor y nadie manifestó su disconformidad al respecto. Sorpresivamente ayer con un comunicado de prensa se contesta a esas reuniones previas. Si yo tengo algún tipo de disconformidad la manifiesto directamente".

Cedida El Dépor carga contra el Concello de A Coruña por usar Riazor para el concierto de El Último de la Fila

El concejal se muestra "sorprendido. Yo no entiendo nada. Parece que hay dos planos de relación diferentes, por un lado un plano técnico analizando aspectos como la realización del concierto, su evaluación, escenario y demás donde existe un clima total de cordialidad, colaboración y puesta en común de opiniones. Luego esto contrasta con reacciones que se producen desde arriba y que no responden a la realidad. A mí me parece llamativo que se hable de comunicación tardía a una comunicación que se realiza de concierto de más de un año".

El Concello tiene previstas soluciones si finalmente la fecha del espectáculo solapa con el uso deportivo del estadio. "El Concello puede realizar eventos previa comunicación pero sin interferir en la competición. Y si interfieren, el Concello tiene previsto y contemplado alternativas. Cerrando el evento 14 meses antes no podemos hablar de hipótesis, si se dan, tendremos que resolverlas y tenemos soluciones para ello", explicó.

El caso del Morriña Fest

El concejal coruñés hace también una reflexión en alto sobre el Morriña Fest: "El Morriña fueron dos días de fiesta con festivales de ocho horas cada día. No se comunicó ni con 14, ni con 13 ni con 10 meses y hubo total y absoluta colaboración por ambas partes y el desarrollo del evento fue exitoso, no hubo ninguna queja por parte de nadie. Todo salió perfectamente y no hubo ninguna tensión con el club. ¿Qué ha cambiado? En el Ayuntamiento nada, lo puedo asegurar, somos los mismos y el clima es el mismo, la relación es la misma. Parece que en el Dépor sí ha cambiado algo, yo tengo mi opinión como aficionado pero me la guardo y la expreso con mis amistades. Pero creo que tienen que hacer una reflexión muy profunda".

Gonzalo Castro, por otro lado, también explicó que le da pena "que esta polémica llegue a cinco días de un día muy especial como es el 25º aniversario de la consecución del título de liga. Que ante esta fecha estemos hablando de estas cosas y no todas las instituciones recordando un evento único: somos una de las siete ciudades que han ganado una liga, somos afortunados y eso forma parte de la historia del club y de esta ciudad. Deberíamos estar todos unidos".