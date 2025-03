Amaia, The Prodigy y Paul Thin se suman a O Son do Camiño 2025: este es el cartel por días

Amaia y The Prodigy se suman a O Son do Camiño 2025.

El festival O Son do Camiño 2025 ha desvelado el cartel por días para esta edición, que se celebrará en el Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, del 12 al 14 de junio. Tras los primeros confirmados el pasado mes de diciembre, entre los que se encuentran artistas como Estopa, Kings of Leon, Bad Gyal o Amaral, este jueves la organización del festival ha anunciado las nuevas incorporaciones.

Amaia, The Prodigy, Paul Thin, Héctor Llamazares y Karras Martínez se suman al cartel de O Son do Camiño. La artista navarra, ganadora de OT 2017, se subirá al escenario del Monte do Gozo para presentar un sonido muy personal y una puesta en escena única, en la que sonarán los temas de su último disco, Si abro los ojos no es real.

Los británicos The Prodigy también actuarán en O Son do Camiño. Considerados los pioneros del género electrónico, los intérpretes de canciones como Out of Space, Breathe o Firestarter ofrecerán una experiencia única, llena de energía y adrenalina. El ex triunfito Paul Thin, uno de los artistas del momento, se estrenará en el festival gallego para presentar sus últimos singles.

NOVAS CONFIRMACIÓNS + CARTEL POR DÍAS 🚨



Damos a benvida á:@the_prodigy @amaiaromero@PaulSThin



🎟️ Os últimos abonos xa están á venda e as entradas diarias sairán á venda o martes 1 de abril ás 12:00h pic.twitter.com/rui8Oq7xeA — O Son Do Camiño (@OSonDoCamino) March 27, 2025

Un año más, el festival sigue apostando por la música electrónica con un escenario dedicado a este género, el Son Electro by Repsol. Al cartel ya anunciado con algunos de los principales nombres nacionales e internacionales se suman los nombres de los DJs residentes Héctor Llamazares y Karras Martínez.

Este es el cartel por días

Cartel O Son do Camiño 2025. O Son do Camiño

La organización del festival también ha presentado el cartel por días.

Jueves 12 de junio

Duki

Bryan Adams

Franz Ferdinand

Mikel Izal

Nil Moliner

Dollar Selmouni

Paul Thin

Galician Army

Escenario SON Electro By Repsol:

Barbara Lago

Benwal

Dexphase

Indira Paganotto

Teresa Ferreiro

Vendex

Viernes 13 de junio

Kings of Leon

Bad Gyal

Kase.O

Amaia

Carolina Durante

Juan Magán

Siloé

Merino

Escenario SON Electro By Repsol:

Adiel

Âme

Andrés Campo

Héctor Llamazares

Karras Martínez

Mano Le Tough

Sábado 14 de junio

The Prodigy

Estopa

Amaral

Steve Aoki

Dani Fernández

La La Love You

Lia Kali

Marlena

The Rapants

Taïn

Escenario SON Electro By Repsol:

Dennis Cruz

Honey Dijon

Jayda G

TSHA

Viviana Casanova

Yahaira

Entradas

Las entradas diarias saldrán a la venta el próximo martes 1 de abril, a las 12:00 horas, desde los 59 euros (gastos de gestión incluidos).

Además, el festival santiagués también ofrece la venta de entradas para la zona de descanso y zona de glamping. Las reservas pueden realizarse a través de la página web osondocamino.es.