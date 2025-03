La cantante Alba Reche: "Soy muy fan del panorama musical gallego"

Hace ya unos años que Alba Reche (Elche, 1997) dejó la academia de Operación Triunfo para convertirse en uno de los nombres de referencia de los escenarios españoles. En estos siete años, la cantante ha podido crecer como artista y como persona, reflejando esta evolución en sus últimas canciones.

En enero de este año, la alicantina lanzó su último trabajo, No soy tu hombre, un disco "irónico, emocional y sincero" con su correspondiente gira que tendrá dos paradas en Galicia. Actuará el 21 de marzo en la sala Rouge de Vigo y el día 22 en la sala Inn de A Coruña.

¿Cómo fue el proceso de creación de No soy tu hombre?

Lo que marca la diferencia es que todas las canciones están escritas desde el presente. Como mucho la primera canción, que es la introducción, Mi Casa, habla hacia el futuro. Hasta este momento, siempre hablaba desde una parte un poco más melancólica, mirando hacia el pasado. Sin embargo, en No soy tu hombre hablamos más desde el presente. En el momento de la composición se nota mucho que conforme iba viviendo iban naciendo las canciones.

Es un trabajo al que se le ha dado muchísimo cariño y mucho tiempo. Para mí es muy importante que todas las cosas estuvieran muy bien hechas. Es un tercer trabajo más grande y quería poder desarrollarlo todo y que tuviese un sentido conjunto, ya no solamente la música y la producción, sino a nivel visual y demás.

¿Qué ha cambiado de Alba Reche para componer ahora desde el presente?

Como artista supongo que el cambio deriva de la persona. Con 27 años estoy en un momento de muchos cambios vitales, de mucho aprendizaje en general. Para mí y para toda mi generación. Todo lo personal me lo he acabado llevando a la parte artística, que es algo inevitable porque creo que van juntas. Hay un paso también en el saber cómo es trabajar en el mundillo, cómo se desarrollan y cómo me gusta a mí respetar mis tiempos y valorar mucho a mi equipo.

Creo que decidir quienes forman mi equipo me ha dado mucha más libertad a la hora de crear. Saber que estaba bien arropada por la gente con la que estaba produciendo y con la que estaba creando.

Han pasado ya siete años desde tu salida de OT. ¿Cómo ha evolucionado tu vida y tu carrera desde entonces?

Ahora estoy en un muy buen momento. Estoy muy feliz. Siendo honesta, este es el trabajo del que más orgullosa me siento porque he estado al 100% en absolutamente todos los ámbitos. Eso es algo que me encanta. Y también porque estamos empezando la gira y siento que me va a conectar mucho otra vez con la gente y con las canciones. Estoy especialmente ilusionada por eso.

Antes del lanzamiento de este disco, pudimos verte colaborando con el gallego Baiuca en Diamante. ¿Cómo fue la experiencia?

Pues maravillosa. Baiuca es el artista al que más he visto en directo en toda mi vida. Y un artista al que seguiré siempre yendo a ver en directo cada vez que pueda. Le admiro tanto a nivel profesional como a nivel personal. Me encantó trabajar con él. Hay una conexión muy bonita, tanto con él como con todo su equipo y estoy muy agradecida de que me hayan abierto las puertas. Por mi parte valenciana, saben que también son bienvenidos ellos.

También ha sido una gran oportunidad. Yo soy muy fan del panorama musical gallego, sinceramente. Es algo que siempre me ha atraído mucho, antes también de la colaboración. Y esto simplemente ha sido una oportunidad para conocerlo un poquito más a fondo.

Imagen promocional del último trabajo de Alba Reche. Cedida

¿De qué otros grupos o artistas gallegos eres fan?

Para mí el mejor es Xosé Lois, que es un percusionista que me encanta. Y también pude ver a Fillas de Cassandra en directo, ya las había escuchado en Spotify, pero me encantó cómo hicieron la presentación. También escucho a Grande Amore o a Carlos Ares.

¿La colaboración con Baiuca influyó en tu último disco?

Toda la música que creo y que tengo la oportunidad de conocer al final siempre influye de alguna manera, así que sí.

Este fin de semana tienes doble actuación en Galicia. ¿Qué esperas de estos conciertos?

El público gallego siempre me ha gustado mucho. Espero que tengamos unas noches divertidas en las que lo pasemos bien. Además, a mí me encanta un momento sala, porque la conexión es mucho más directa con la gente.

Además de las canciones de tu último disco, ¿podremos escuchar algún trabajo anterior de Alba Reche?

Después de presentar estos 10 temas, he intentado hacer un setlist en el que todo el mundo se sienta bienvenido. Hemos escogido las canciones con las que más disfrutamos en directo a la hora de tocarlas. O sea que sí, que no se preocupen, que se va a saber algunas seguro.

¿Nos puedes adelantar alguna?

Quimera va a estar a lo largo de varias giras y en esta también la hemos mantenido. También hemos recuperado otra de ese disco que hacía como seis años que no tocábamos, que es Caronte, porque a la gente le hace siempre mucha ilusión.