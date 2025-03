El Atlantic Pride anuncia más artistas para su sexta edición en A Coruña

El Atlantic Pride sigue completando su cartel para la sexta edición. El festival, que se celebra del 6 al 13 de julio en la ciudad, confirma hoy las actuaciones de De Ninghures, Coolnenas, Agoraphobia, Alana, LERIA, ELBA y Rivadulla.

Raúl Lorenzo El Atlantic Pride de A Coruña convoca una nueva edición del Certamen de Literatura LGTBIQ+

Estos nombres se suman así a otros ya anunciados como Judeline, Edurne, Nia, Merche y Paula Koops.

Conocido como el 'Orgullo do Norte', el festival es gratuito y nació en el 2019 con el objetivo de reivindicar la libertad afectiva, sexual y de identidad desde una perspectiva lúdica e inclusiva.

Las nuevas confirmaciones De Ninghures y Coolnenas serán, precisamente, las encargadas de abrir el festival el 6 de julio con sus actuaciones en la plaza de Pontevedra.

Al día siguiente, la productora santiaguesa ELBA se sumará al Atlantic Pride en el mismo escenario, donde actuarán el día 8 Agoraphobia y Rivadulla. El 9 de julio será el turno de Alana y de LERIA, ambas con propuestas musicales en gallego.

Este festival, organizado por la Asociación Orgullo Coruña (ORCO) y el Concello da Coruña, reunió a más de 25.000 personas en su última edición.

Este 2025, desde la organización explican que el formato regresa "como un espazo celebración aberto, seguro e diverso, como referente dos ‘Orgullos’ que se celebran no comenzo do verán ao longo da Península e no que, un ano máis, se darán cita coloridas propostas para todos os públicos".

En las próximas semanas seguirán anunciando más artistas.