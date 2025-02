El SON Estrella Galicia trae a las salas a The Pains of Being Pure at Heart y a Liana Flores

The Pains of Being Pure at Heart y Liana Flores. SON Estrella Galicia

En las próximas semanas las salas gallegas contarán con actuaciones de nivel internacional. El SON Estrella Galicia trae a The Pains of Being Pure at Heart en su reencuentro y a la estrella folk Liana Flores. Los conciertos tendrán lugar en A Coruña, Santiago y Ourense.

Concretamente, la mítica banda neoyorquina actuará el jueves 20 de febrero en el Club Garufa de A Coruña.

En su concierto, conmemorarán el 15º aniversario de su primer disco y también repasarán su último lanzamiento, Perfect Right Now: A Slumberland Collection 2008-2010, que recoge singles sueltos y caras B de la época que menciona el título, la que supuso su eclosión internacional como nuevo gran referente del indie-pop guitarrero heredero de aquel que en los años ochenta y los primeros noventa simbolizaron referentes como Sarah Records, el C86 y formaciones como My Bloody Valentine.

Esta cita se enmarca en su primera gira desde el 2012, cuando acabaron el tour de su segundo disco Belong. Las entradas ya están agotadas.

Por otra parte, la británico-brasileña Liana Flores presentará su álbum debut Flower of the soul el lunes 24 de febrero en el Café Pop & Torgal de Ourense y el jueves 27 en la Sala Riquela de Santiago.

Lo hará tras el éxito de EPs como The Water's Fine!, recently o Sign. La artista combina sonidos oníricos con melancólicas guitarras, combinando estilos que van desde el folk británico y el jazz clásico hasta la bossa nova brasileña de los años 60.

Las entradas para ambos conciertos están a la venta a través de la web de DICE.