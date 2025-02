Franz Ferdinand triunfa en A Coruña en el primer concierto del Gozo Fest 2025

Este sábado, la sala Pelicano fue el escenario de la banda Franz Ferdinand, que presentó en A Coruña su último álbum de estudio, The Human Fear. Los escoceses actuaron ante una sala llena en el primer concierto del Gozo Fest 2025.

El grupo lanzó su sexto trabajo el pasado 10 de enero y está realizando una gira por toda Europa en la que A Coruña ha sido una de sus pocas paradas en España, donde también actuarán en Madrid y Barcelona.

En Pelícano se pudieron escuchar, además de algunos de sus últimos temas, éxitos como Take Me Out, Love Illumination o Do You Want To.