Ya a la venta la colección de John Galliano para Zara: la firma de A Coruña se rinde a la alta costura

1 de octubre. Una fecha que para los amantes de la moda implica estar especialmente atentos a lo que sucede en el universo Zara. La firma nacida en A Coruña ha puesto este jueves a la venta Re{form} Vol. 1, la esperada primera colección de su colaboración creativa con John Galliano, uno de los diseñadores que más han marcado la moda de las últimas décadas.

Y no estamos ante la habitual cápsula en la que un gran nombre diseña una serie de prendas para una firma. El punto de partida es bastante más interesante: Zara ha abierto su archivo a Galliano para que lo reinterprete. El diseñador recupera piezas ya existentes, las desmonta, altera sus proporciones y vuelve a construirlas hasta convertirlas en algo nuevo.

El propio concepto de Re{form} resume el ejercicio. No se trata de empezar de cero, sino de trabajar sobre la memoria de Zara. Camisas, abrigos, vestidos lenceros, pantalones o prendas de punto funcionan como materia prima para un diseñador acostumbrado a cuestionar cómo debe construirse -y llevarse- la ropa.

El resultado lleva inevitablemente el sello Galliano: deconstrucción, volúmenes inesperados, referencias históricas, trampantojos, superposiciones y una atención casi obsesiva a la construcción de cada prenda.

Zara vista a través de los ojos de Galliano

Para entender Re{form} hay que entender primero la forma de trabajar de John Galliano. A lo largo de su trayectoria, desde sus primeros trabajos hasta sus etapas en Givenchy, Dior y Maison Margiela, el diseñador ha hecho de la historia de la moda un enorme archivo sobre el que experimentar. Ahora ese archivo es el de Zara.

Galliano no se limita a añadir elementos decorativos a las prendas originales. Interviene directamente en su arquitectura. Desplaza bolsillos, modifica largos, multiplica tallas, une piezas que originalmente no tenían relación entre sí y altera la posición de los elementos para cambiar también la manera en la que la ropa se relaciona con el cuerpo.

Un abrigo de mezcla de lana, por ejemplo, se recorta en la parte delantera, mientras sus bolsillos se desplazan hacia atrás, las solapas se prolongan y los faldones crecen. Una camisa de archivo aumenta varias veces su tamaño hasta adquirir la presencia de una prenda exterior y juega con el trampantojo para parecer confeccionada en otro material.

También un sencillo vestido de tirantes y encaje puede abandonar por completo su función original hasta terminar convertido en una pieza de cuello con volantes.

Es precisamente ahí donde se encuentra uno de los mayores atractivos de la colección: las prendas conservan rastros de aquello que fueron, pero ya no se comportan como antes.

Del bies a las levitas

En Re{form} aparecen algunos de los códigos que han acompañado a Galliano durante buena parte de su carrera. Los vestidos cortados al bies recuperan esa fluidez tan vinculada a su trabajo, mientras la lencería se desmonta y reconstruye en nuevas siluetas.

Chiffon, georgette, tul, encajes y transparencias conviven con las lanas características de la sastrería masculina. Chaquetones de inspiración naval, levitas, trajes y pantalones dialogan así con prendas mucho más ligeras y delicadas.

La colección también mira hacia uno de los imaginarios históricos recurrentes del creador: Les Incroyables y Les Merveilleuses, figuras de estética extravagante surgidas en la Francia posrevolucionaria y que ya estuvieron presentes en los primeros pasos de Galliano como diseñador.

Aquella fascinación por el pasado vuelve ahora filtrada por una mirada contemporánea. La sastrería se mezcla con el punto, las faldas se construyen a partir de diferentes capas y forros y hasta un jersey puede perder su función original para convertirse en una estola, con las mangas anudadas en la espalda.

Los pantalones tampoco escapan a la transformación: diferentes piezas se fusionan y recortan hasta recordar a los calzones sans-culotte.

Prendas de John Galliano para Zara.jpg Steven Meisel

Hasta los bolsillos cambian de sitio

Nada parece demasiado cotidiano como para escapar de la intervención de Galliano. Incluso un elemento aparentemente secundario como un bolsillo se convierte en una herramienta para modificar una silueta.

En algunas chaquetas los bolsillos se desplazan hacia delante, hacia atrás o hacia arriba, rompiendo las proporciones que el ojo espera encontrar. Los abrigos, por su parte, se amplían, transforman, encogen y manipulan hasta alcanzar el volumen buscado.

El color queda relativamente contenido para dejar que sea la construcción la que lleve buena parte del protagonismo. Negro, azul marino, burdeos, verde oliva, caqui, marrones y azul pálido forman la base de la colección, con apariciones más intensas de rojo.

La propuesta consigue así algo especialmente difícil en una colaboración de este tipo: que las prendas puedan reconocerse dentro del universo de Zara y, al mismo tiempo, resulte evidente que han pasado por las manos de Galliano.

Una bolsa de basura convertida en accesorio de moda

El proceso de transformación continúa en los complementos. Una de las piezas más llamativas es el Tri-Chic, un bolso reversible que toma como punto de partida la silueta de una bolsa de basura y la convierte en un objeto de moda.

El nombre juega además con tri sélectif, la expresión francesa utilizada para referirse a la clasificación selectiva de residuos. Un ejercicio muy Galliano: tomar un objeto asociado a lo cotidiano, incluso a lo desechable, y trasladarlo a un contexto completamente distinto.

Los sombreros tienen también un nombre importante detrás. Galliano vuelve a trabajar con Stephen Jones, histórico colaborador del diseñador, para reformular piezas existentes y llevarlas hacia nuevas formas.

Una colaboración impulsada por Marta Ortega

Re{form} es también una nueva muestra de la apuesta de Marta Ortega por acercar a Zara grandes nombres de la industria y situar a la firma gallega en conversaciones que van más allá de las tendencias de cada temporada.

La relación creativa con Galliano fue tomando forma después de los encuentros vinculados a los proyectos expositivos impulsados por la Fundación Marta Ortega Pérez en A Coruña. Finalmente, el diseñador planteó un concepto basado precisamente en aquello que Zara podía ofrecerle y que ninguna otra firma podía replicar exactamente: su propio archivo.

La colaboración está concebida para prolongarse durante dos años, por lo que Re{form} Vol. 1 es solamente el primer capítulo del proyecto.

Y ese matiz resulta importante. Galliano no ha llegado a Zara para reproducir una versión simplificada de lo que ya hizo en otras casas. El desafío consiste en aplicar una forma de pensar y construir vinculada al couture sobre prendas nacidas dentro de una de las compañías de moda más reconocibles del mundo.

El nuevo capítulo de Galliano comienza en Zara

La colección supone, además, una nueva etapa profesional para el creador después de su salida de Maison Margiela en 2024, donde volvió a situar su trabajo en el centro de la conversación de la industria.

Su incorporación al universo Zara podía parecer, sobre el papel, una alianza difícil de imaginar. Precisamente esa distancia entre ambos mundos es lo que hace especialmente interesante el resultado.

Disponible online y en tiendas seleccionadas

Re{form} Zara ya está disponible online y en una selección de establecimientos físicos. La colección puede encontrarse en España en la tienda de calle Serrano, 23, en Madrid, además de en el 70 de la rue des Archives, en París, y en el 333 de Oxford Street, en Londres.

El lanzamiento coincide además con la Semana de la Moda de París, donde la colaboración creativa entre John Galliano y Zara cuenta con su propia exposición efímera. La muestra podrá visitarse del 1 al 6 de octubre de 2026, de 11:00 a 20:00 horas, en un edificio histórico situado en el número 70 de la rue des Archives. El acceso será mediante reserva previa a través de Zara.com.

La propuesta va más allá de mostrar las prendas terminadas y plantea una inmersión en el universo creativo y el proceso de trabajo de Galliano. Los espacios juegan con la misma idea de transformación que articula Re{form}: escenarios reconocibles se distorsionan para enfrentar lo clásico con lo contemporáneo.

La exposición permite también acercarse a la investigación que hay detrás de la colección, con documentación del proceso creativo y audios con comentarios del propio John Galliano. Un recorrido que ayuda a entender cómo prendas y accesorios procedentes del archivo de Zara fueron sometidos a un proceso de reconstrucción mediante técnicas vinculadas a la alta costura y nuevos materiales.

De esta forma, París se convierte durante seis días en el escaparate especial de Re{form} Zara, una colección que no solo pone a la venta el resultado final, sino que muestra también parte del camino seguido por Galliano para transformar el archivo de la firma.