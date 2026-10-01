Algunas de las prendas de la colección Re{form} de John Galliano para Zara en la tienda de Londres Quincemil

La colección de John Galliano para Zara no está disponible en las tiendas de A Coruña

La expectación que rodea a la nueva colección de John Galliano para Zara puede llevar a más de uno a acercarse estos días a las tiendas de A Coruña para descubrirla en persona. Sin embargo, quienes lo hagan se encontrarán con que Re{form} Vol. 1 no estará disponible físicamente en ninguno de los establecimientos de la ciudad.

La colección ha salido a la venta este jueves 1 de octubre y puede adquirirse online, pero su distribución física se ha limitado a una selección muy reducida de establecimientos. Una circunstancia especialmente llamativa en A Coruña, ciudad en la que nació Zara y donde se encuentra la sede de Inditex, y más teniendo en cuenta la expectación generada por uno de los lanzamientos de moda más destacados de la firma.

De hecho, la presentación de la colección está provocando una importante afluencia en algunas de las ciudades escogidas. En Londres se han formado colas para acceder al Zara de Oxford Street y conocer de cerca las prendas diseñadas por Galliano, una imagen que da cuenta del interés despertado por la colaboración.

Una colección que transforma el archivo de Zara

Re{form} no funciona como una colección cápsula convencional. Galliano ha partido de prendas y accesorios del archivo de Zara para desmontarlos, reconstruirlos y darles una nueva identidad, recurriendo a técnicas vinculadas a la alta costura y a algunos de los códigos que han marcado su trayectoria.

El diseñador juega con las proporciones y la propia arquitectura de las prendas: bolsillos que cambian de lugar, largos alterados, camisas sobredimensionadas y piezas que se transforman por completo. En la colección conviven además la sastrería con tejidos como chiffon, georgette, tul o encaje.

Entre los accesorios destaca el Tri-Chic, un bolso que convierte un objeto cotidiano como una bolsa de basura en una pieza de moda, además de los sombreros creados junto al reconocido sombrerero británico Stephen Jones.

La colaboración supone también una nueva etapa en la relación entre Galliano y Zara, después de otros proyectos vinculados a la firma y a Marta Ortega. Re{form} llega, además, en un momento especialmente significativo en la carrera del diseñador tras su salida de Maison Margiela a finales de 2024.

París, Londres y Madrid, entre los puntos elegidos

Quienes quieran descubrir físicamente Re{form} tendrán que hacerlo fuera de A Coruña. La colección se comercializa en una selección muy limitada de tiendas, entre ellas las situadas en Serrano, 23, en Madrid; 70 Rue des Archives, en París; y 333 Oxford Street, en Londres, además de estar disponible a través de la tienda online de Zara.

París cuenta, además, con una propuesta especial coincidiendo con su Semana de la Moda. Del 1 al 6 de octubre, el edificio de 70 Rue des Archives acoge una exposición efímera dedicada a Re{form}, concebida para adentrarse en las referencias y en el proceso creativo que hay detrás del proyecto.

Así, pese al estrecho vínculo de Zara con A Coruña, la ciudad se queda fuera del reducido circuito de tiendas escogidas para presentar físicamente la colección de John Galliano. Para los coruñeses que quieran hacerse con alguna de las piezas, la alternativa será hacerlo online.