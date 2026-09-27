Ramón, peluquero: "Si quieres conseguir un pelo largo y sano debes cortar 1 centímetro cada 3 meses"

Cortar las puntas es uno de los principales cuidados para conseguir un pelo largo, sano y brillante Shutterstock

Contar con un pelo largo y sano es el deseo de muchas personas, pero no siempre es fácil conseguirlo. El encrespamiento, la sequedad y otros problemas hacen que nuestra melena no luzca siempre como nos gustaría y, a veces, resulta frustrante no conseguir esa suavidad, largura o el movimiento deseado.

Para conseguir una melena sana, brillante y larga, es necesario pasar por las tijeras. Por muy contradictorio que parezca, sí, cortar el cabello con cierta asiduidad es una de las claves para mantenerlo sano y largo. Así lo explica Ramón, un peluquero gallego que, desde su salón en la parroquia de Palmeira, en Ribeira (A Coruña), comparte en sus redes sociales diferentes tips sobre belleza y cuidado del cabello.

Cómo conseguir una melena larga y sana

Conseguir una melena larga, sana y con buen aspecto requiere una serie de cuidados, ya sea en casa o acudiendo a tu peluquería de confianza.

Las puntas son una de las zonas que más sufren con el paso del tiempo y, si no se cuidan correctamente, pueden terminar abiertas y provocar que el cabello se rompa. Muchas veces pecamos de pasar demasiado tiempo sin cortar el pelo porque lo queremos largo, sin pensar en que eso mismo es lo que va a conllevar que no luzca sano.

Por eso, Ramón, propietario de una peluquería en el municipio de Ribeira, insiste en la importancia de mantener las puntas saneadas. "Si no vas a cortar las puntas cada x tiempo, hidratarlo y protegerlo (el pelo), se van a abrir las puntas", explica.

El objetivo no es cortar grandes cantidades de cabello y vernos raras tras el corte, sino acudir con frecuencia a la peluquería para retirar únicamente la parte dañada con el fin de evitar que el problema avance.

Y es que una punta abierta no se queda necesariamente en eso. Si no se elimina, la rotura puede avanzar por el tallo del cabello. "Si no cortas la punta, esa punta que se abrió va a romper y puede abrirse hasta la mitad de la melena", advierte Ramón. En ese momento, recuperar el cabello puede ser muy complicado. "Una vez que está abierta, ya es una rotura. No hay nada para recuperar una rotura", señala el peluquero.

Por este motivo, cuando el daño ya es evidente, la solución más eficaz es eliminar la zona afectada. Cuando las puntas están completamente abiertas, "lo mejor es cortar", apunta. Una recomendación que puede resultar difícil de seguir para quienes están intentando ganar centímetros, pero que permite conservar un cabello mucho más fuerte, sano, brillante y evitar que las puntas deterioradas obliguen a cortar mayor cantidad.

#saludcapilar #cabellolargo #puntasabiertas #cabellosano ♬ sonido original - Ramon Santiago Ferna @ramonsantiago_peluqueros DEJAR EL CABELLO LARGO EVITANDO PUNTAS ABIERTAS. Si quieres dejarte el cabello largo a toda costa pero no le cortas las puntas, no lo hidratas ni lo proteges, la punta se va a abrir. Y aquí está el problema que mucha gente no entiende: si no cortas esa punta abierta, sigue abriéndose hacia arriba y puede llegar a partirse hasta la mitad de la melena, convirtiéndose en rotura. Y una rotura no se recupera con nada, la única solución es cortar. Por eso, el mejor truco para dejar crecer el cabello sano es cortar solo un centímetro cada tres meses: como el pelo crece más de eso, siempre vas ganando largo pero manteniendo las puntas sanas. Cuidar las puntas es la clave para lucir una melena larga y bonita. Soy Ramón Santiago, peluquero y experto en salud capilar, y si quieres cuidar tu cabello, sígueme. #peluqueria

Entonces, ¿qué debemos hacer para dejarnos el cabello largo sin renunciar a que se vea sano? Ramón lo tiene claro: "Corta 1 centímetro cada 3 meses". De esta manera, explica, el cabello puede seguir ganando longitud mientras se mantienen las puntas en mejores condiciones. "Lo que estás haciendo es dejar dos centímetros siempre más largo", asegura.

Así, la clave está en encontrar un buen equilibrio para tu cabello entre crecimiento y saneamiento: cortar pequeñas cantidades de pelo de forma periódica, hidratar el cabello y protegerlo para evitar que las puntas se deterioren antes de tiempo.