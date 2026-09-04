El plan para renovar armario y estrenar nuevos looks sin gastar de más está en Betanzos este septiembre

MercaBetanzos reunirá el 5 y 6 de septiembre en la praza do Campo productos de 15 negocios locales, desde moda y calzado deportivo hasta incluso alimentación, óptica y moda infantil

Hay dos tipos de personas cuando llega septiembre: las que sienten que el verano se ha acabado y las que deciden que si van a volver a la rutina, por lo menos van a hacerlo con una imagen totalmente renovada.

Porque septiembre también tiene algo de estreno. Nuevo curso, nueva temporada, nuevos planes y esa sensación de que apetece cambiar un poco de armario después de pasar agosto entre vestidos, sandalias, bañadores y ropa que prácticamente ha vivido contigo las vacaciones.

Estrenar aspiraciones, intenciones, casi como propósitos de año nuevo y siendo tu nuevo yo, con nuevas prendas en el armario. Y para eso no hace falta dejarse medio sueldo.

Mujer mirando ropa para comprarse Shutterstock

Los días 5 y 6 de septiembre, Betanzos vuelve a convertirse en parada obligatoria para quienes disfrutan de una buena compra cuando hay un ingrediente fundamental de por medio: un descuentazo.

Llega una nueva edición de MercaBetanzos, la feria de oportunidades del comercio local que reunirá a 15 negocios en la praza do Campo.

La idea es sencilla: los comercios aprovechan para sacar parte de su stock antes de la nueva temporada y los compradores pueden encontrar productos de calidad a precios mucho más bajos.

O, dicho de otra manera, ese momento maravilloso en el que alguien te pregunta dónde has comprado algo y puedes responder tranquilamente que es local, mientras por dentro estás pensando el chollazo que ha sido.

Cartel MercaBetanzos 2026 Cedida

Si después de las vacaciones todavía quieres aprovechar ese moreno que tanto ha costado conseguir, este puede ser el momento perfecto para buscar algún look nuevo con el que alargar un poco más el verano.

Un vestido, unos complementos, ropa para estrenar en una cena, alguna prenda que te salve esos primeros días de septiembre en los que todavía hace calor pero ya empiezas a tener ganas de cambiar de temporada...

Porque no hay nada como volver a la oficina con algo nuevo y conseguir ese inevitable “¿de dónde es?” de alguien que, hasta ese momento, pensaba que septiembre solo significaba volver al trabajo.

Y lo mejor es que MercaBetanzos no se queda únicamente en la moda femenina. También habrá ropa y complementos para hombre, calzado y equipamiento deportivo, lencería y baño, moda infantil y productos de alimentación, además de establecimientos especializados en óptica, parafarmacia, herboristería y servicios sanitarios.

Es decir, que la excusa de voy a echar un vistazo puede terminar fácilmente en renovación completa de armario, tuya y de toda la familia.

Y si hay niños en casa, septiembre también es su momento de estreno. Los mayores no son los únicos que sienten esa pequeña necesidad de empezar de cero cuando termina agosto.

Niños en una excursión con ropa deportiva Shutterstock

Para los niños, septiembre también marca un cambio: vuelta al cole, nuevas actividades, nuevos compañeros y esa sensación de que empieza otra etapa. Así que, si ellos también quieren estrenar, MercaBetanzos ofrece opciones de moda infantil y deportiva para preparar el nuevo curso.

Y seamos sinceros, pocas cosas hacen tanta ilusión como estrenar zapatillas, ropa o algún conjunto nuevo cuando toca volver a la rutina. Además, hacerlo aprovechando precios rebajados siempre sabe un poco mejor.

No perderse entre oportunidades

Durante el fin de semana serán 15 los establecimientos que se instalarán en la carpa de unos 350 metros cuadrados de la praza do Campo: Aceitunas La Pastora, Atleet Todo Deporte, Bicos, CMUC-Centro Multidisciplinar de Úlceras Crónicas, Confecciones Chela, Chocolat, Dans, Distrito Palmeras, Isi moda y complementos, Lencería Alicia, Miraquélinda, Óptica-Parafarmacia-Herboristería Selgas, Tartaruga, Traviesa y Xoma Kids.

Y hay otro detalle importante para quienes quieren comprar sin prisas: habrá probadores con espejos, así que podrás comprobar cómo queda ese look antes de llevártelo a casa.

Porque una cosa es que sea una ganga y otra muy distinta que luego acabe condenado a vivir en el fondo del armario.

La feria tendrá horario ininterrumpido. El sábado 5 abrirá de 11:00 a 21:00 horas y el domingo 6, de 11:00 a 19:30 horas.

El domingo, de compras y vermú

Y si comprar es siempre un buen plan, hacerlo y después tomarse algo con música todavía mejora la propuesta.

El domingo a las 13:30 horas, MercaBetanzos tendrá sesión vermú con The Cans, poniendo la banda sonora a una jornada que permite combinar compras, paseo y ambiente en el centro de Betanzos.

Así que si septiembre te pide un pequeño cambio de armario, si quieres preparar los nuevos looks de los niños, si tienes una boda, una cena o cualquier cita para la que necesitas algo nuevo pero no quieres gastarte demasiado, o simplemente disfrutas de encontrar auténticos descuentazos antes que nadie, ya tienes plan.

Porque estrenar septiembre está muy bien. Estrenarlo sabiendo lo poco que te ha costado, todavía mejor.

MercaBetanzos se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en la praza do Campo y está organizado por ACEBE CCA, con la cofinanciación de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Betanzos.