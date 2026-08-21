El refugio de José Mota en Galicia: una playa de 540 metros, con arena dorada y aguas cristalinas

Esta playa cuenta con Bandera Azul desde 2021 por la calidad de sus aguas y la excelencia de sus servicios Shutterstock y turismo.dacoruna.gal

José Mota, conocido humorista y actor que alcanzó la fama junto a Juan Muñoz en Cruz y Raya (1989-2007) acostumbra a visitar Galicia durante los meses de verano. Entre sus destinos habituales se encuentra una playa de las Rías Altas que destaca por su belleza natural y la tranquilidad que ofrece.

Hace unos días, el humorista sorprendió a más de uno en la playa de Perbes, en Miño (A Coruña), tal y como ha podido saber Quincemil. Sin embargo, esta no es la primera vez que José Mota visita tierras gallegas, ya que Galicia es uno de sus destinos habituales para disfrutar de sus vacaciones estivales.

540 metros de paraíso

Playa de Perbes, en Miño, A Coruña Shutterstock

La playa de Perbes es uno de los lugares favoritos de José Mota en Galicia, y no es para menos teniendo en cuenta el auténtico paraíso natural que ofrece.

Reconocida con la distinción de Bandera Azul desde 2021 por la gran calidad de sus aguas y la excelencia de sus servicios, esta playa semiurbana de arena fina y dorada destaca por su oleaje tranquilo, perfecto para el baño, y por un entorno de gran belleza perfecto para desconectar y disfrutar de la costa gallega.

Con una extensión de 540 metros de largo por 45 metros de ancho, Perbes cuenta con todos los servicios necesarios para pasar un día de sol perfecto durante los meses de verano: aseos, duchas, servicio de socorrismo, accesibilidad para personas con movilidad reducida y hasta zonas de aparcamiento.

Todo ello la convierten en una opción muy cómoda tanto para quienes buscan darse un buen chapuzón como para aquellos que solo quieren tumbarse en su toalla y disfrutar del entorno.

Además, sus alrededores cuentan con diferentes establecimientos de restauración donde es posible tomar algo después de un día de sol y playa. Un plan perfecto para alargar el día y disfrutar de una de las mejores puestas de sol sobre el Atlántico. También hay restaurantes en los que comer o cenar con unas vistas privilegiadas mientras se disfruta de algunos de los productos más característicos de la gastronomía gallega.

Una de las opciones es el restaurante El Pinar, un establecimiento especializado en pescados y mariscos frescos, traídos directamente de la lonja. Su propuesta también incluye ternera gallega preparada a la brasa.

Otra alternativa es Miramar Perbes, donde disfrutar de una propuesta de cocina casera y tradicional. El establecimiento ofrece tapas y raciones generosas, además de unas vistas privilegiadas de la playa. También, el restaurante Savi, un sitio espectacular para disfrutar de un buen pescado fresco frente al mar.