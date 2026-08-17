Marta Ortega deja claro desde A Coruña que Zara no quiere ser lujo: "No queremos cambiar su esencia"

Marta Ortega vuelve a abrir una ventana a su vida y a su manera de entender Zara. La presidenta no ejecutiva de Inditex, de 42 años, protagoniza una extensa entrevista publicada este lunes por Vogue, firmada por Gaby Wood y acompañada de fotografías de Annie Leibovitz, en la que habla de su familia, del gigante textil con sede en Arteixo, de su pasión por la moda y de su estrecha relación con A Coruña.

La entrevista, una de las excepcionales apariciones públicas de la hija de Amancio Ortega, permite conocer algunos detalles de su día a día y de la filosofía con la que afronta la dirección de la compañía. Vogue sitúa buena parte de la conversación en Arteixo, donde la periodista recorre el enorme complejo de Inditex y describe una infraestructura que funciona a toda velocidad para abastecer a las tiendas de Zara en todo el mundo.

Uno de los mensajes más claros de Marta Ortega durante la entrevista es que Zara no pretende convertirse en una marca de lujo, pese a que en los últimos años ha estrechado sus vínculos con algunos de los nombres más reconocidos de la moda internacional, desde John Galliano hasta Pierpaolo Piccioli, además de colaboraciones con figuras como Bad Bunny.

"Estamos muy lejos de querer ser una marca de lujo", asegura Ortega en conversación con Vogue. "Las casas de lujo hacen un trabajo admirable y nos inspiran muchísimo a todos, pero no queremos cambiar la esencia de Zara". La presidenta de Inditex resume así cuál considera que debe seguir siendo el objetivo de la firma: "Nuestro objetivo es ofrecer un producto bien hecho que llegue al mayor número de personas posible".

La empresaria también reivindica la accesibilidad como una de las señas de identidad de Zara. En este sentido, sostiene que "las cosas hermosas y bien diseñadas no deberían estar reservadas solo a unos pocos" y añade una reflexión sobre la relación entre moda y nivel económico: "La clase social no tiene nada que ver con el estilo".

Una empresa que sigue ligada a A Coruña

La entrevista de Vogue presta especial atención a A Coruña, ciudad en la que nació Zara y donde Marta Ortega mantiene buena parte de su vida personal y familiar. La publicación recuerda que la primera tienda de la compañía abrió sus puertas en la ciudad y que la sede de Inditex continúa en el vecino Arteixo.

La propia Marta Ortega defiende la importancia de que la compañía haya mantenido sus raíces en Galicia. "No creo que la empresa fuera lo que es si nos hubiésemos marchado de A Coruña", afirma durante la conversación.

Vogue también se adentra en la vida de la empresaria en la ciudad. Marta vive en A Coruña junto a su marido, Carlos Torretta, y sus hijos, en una vivienda situada cerca de la casa de sus padres. La publicación destaca además el jardín de su residencia, diseñado por el paisajista británico Tom Stuart-Smith.

Su rutina comienza temprano. Según explica a la revista, se levanta a las 6:45 horas, entrena, desayuna con sus hijos, los lleva al colegio y posteriormente se desplaza hasta las oficinas de Inditex. Por las noches, prefiere leer antes que ver la televisión.

"Somos una gran familia"

Otro de los aspectos que Marta Ortega destaca durante la entrevista es el carácter familiar de Inditex. Aunque se trata de una compañía con 163.000 empleados, asegura que desde dentro la percepción es muy diferente a la que puede tenerse desde fuera.

"Es una organización muy plana. No tenemos muchos cargos. Somos una empresa enorme, pero desde dentro no se siente así. Al final formamos una gran familia y creo que ahí radica la magia", explica.

La empresaria reconoce además que su familia mantiene un elevado nivel de exigencia. "Somos muy exigentes", admite al hablar de los Ortega.

La periodista de Vogue también recoge los testimonios de varias personas vinculadas a la compañía y al mundo de la moda para dibujar el perfil de Marta. La modelo Linda Evangelista destaca su capacidad para respaldar a los creadores, mientras que el diseñador Pieter Mulier la define como una persona "rigurosa, matemática y directa".

De dependienta de Zara a la presidencia de Inditex

La entrevista también repasa el camino que llevó a Marta Ortega hasta la cúpula de Inditex. Antes de convertirse en presidenta no ejecutiva del consejo de administración, trabajó en una tienda de Zara en Londres después de estudiar Empresariales en la capital británica.

Su relación con la compañía comenzó desde abajo y estuvo siempre acompañada por su pasión por la moda y la fotografía. "En mi cabeza siempre pensé que acabaría haciendo fotos", cuenta a Vogue.

También recuerda cómo, siendo adolescente, acompañaba a su madre a sesiones fotográficas de Zara. Entre sus recuerdos aparece una sesión celebrada en el Guggenheim de Bilbao cuando tenía unos 14 o 15 años, con las modelos Amber Valletta y Carolyn Murphy.

Esa pasión por la fotografía se mantiene actualmente y está estrechamente vinculada a la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), que impulsa exposiciones y actividades culturales en A Coruña.

Una apasionada de la equitación

La otra gran pasión de Marta Ortega es la equitación. La hija de Amancio Ortega comenzó a montar de niña en A Coruña y llegó a competir durante años en salto de obstáculos.

"Competí en salto de obstáculos durante muchos años", recuerda en Vogue, aunque reconoce que finalmente tuvo que abandonar la competición al aumentar sus responsabilidades familiares.

La empresaria continúa vinculada a este mundo y mantiene una escuela de equitación en A Coruña que, entre otras actividades, ofrece hipoterapia para niños con discapacidad.

De aquella etapa conserva una enseñanza que, según explica, también le ha servido en su trayectoria empresarial. "Es un deporte ingrato, porque la mayoría de las veces se pierde", señala. Y añade que lo más especial de la equitación es que "compartes el trabajo con un ser vivo".

Una Zara cada vez más vinculada a los grandes nombres de la moda

La entrevista de Vogue también pone el foco en la transformación de Zara durante los últimos años. Marta Ortega ha impulsado colaboraciones con algunos de los grandes nombres de la industria, entre ellos John Galliano, cuya primera colección para Zara llegará a las tiendas a finales de septiembre.

Galliano visitó por primera vez el complejo de Inditex en Arteixo invitado por Ortega y quedó sorprendido por las dimensiones de la compañía. "Me pareció un despliegue digno de una película de James Bond", relata el diseñador.

La relación con grandes creadores también ha llevado a Zara a trabajar con nombres como Steven Meisel, Vincent Van Duysen, Marisa Berenson, Luca Guadagnino o Bad Bunny.

Precisamente sobre la colaboración con diseñadores de prestigio, Marta insiste en que no existe una intención de convertir Zara en una casa de lujo. Su objetivo, sostiene, es elevar el producto sin perder la esencia de una marca accesible.

"La moda es un lenguaje compartido", afirma. “La forma en que lo hablas es lo que marca la diferencia entre unas personas y otras. Siento un respeto absoluto por el trabajo de los diseñadores: soy clienta y admiradora de muchos de ellos”.

"Siento que estoy en un gran momento vital"

Marta Ortega también habla en Vogue de la presión que supone ser la hija de uno de los empresarios más importantes del mundo y tomar el relevo de su padre al frente del consejo de Inditex.

Sin embargo, asegura no sentir que tenga que convertirse en una nueva versión de Amancio Ortega. "Para mí es un motivo de orgullo. No pretendo ser como mi padre, porque nadie lo será jamás", explica.

La empresaria asegura estar satisfecha con el momento que atraviesa: "Siento que estoy en un gran momento vital".

"Hago un trabajo con el que disfruto cada día y comparto jornada con profesionales increíbles", añade. Para Marta, además, trabajar en A Coruña y poder permanecer cerca de su familia supone un privilegio: "Poder dedicarme a esto en una ciudad que me permite estar cerca de los míos es un privilegio enorme".