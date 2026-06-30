La marca gallega que calza a los bailarines de Rosalía en su LUX Tour

El vestuario del LUX Tour de Rosalía también tiene sello gallego. La firma de calzado Miista, fundada por la gallega Laura Villasenin, es la responsable de las botas que lucen los bailarines de la artista sobre el escenario durante la gira, un diseño que ahora cualquier fan puede comprar... siempre que llegue a tiempo.

La propia marca anunció este domingo, a través de sus redes sociales, el lanzamiento de una edición muy limitada de este modelo. Apenas unas horas después de ponerse a la venta en su página web y en sus tiendas, ya solo quedan unas pocas unidades disponibles online.

Se trata de las Imogen Boots, un diseño que Miista adaptó expresamente para el espectáculo. Según explica la firma, las botas fueron elegidas por su comodidad, pensadas para soportar largas sesiones de baile sobre el escenario. Para la gira, además, se confeccionaron en el ya característico blanco roto de la era LUX y se eliminaron las franjas del modelo original para conseguir una imagen más limpia.

"La creatividad de Rosalía siempre nos ha impresionado. Nos encanta cómo impulsa la cultura hacia adelante, moviéndose con naturalidad entre la tradición y la experimentación y compartiendo su proceso creativo. Eso es también lo que representa Miista", explica la marca en la publicación con la que anunció el lanzamiento. La firma también asegura sentirse "orgullosa de llevar nuestra artesanía europea al escenario" junto al equipo de la artista.

Las botas de la edición especial tienen un precio de 460 euros. Aunque la versión utilizada por el cuerpo de baile está disponible en el característico blanco roto del universo visual de LUX, el modelo Imogen también puede encontrarse en otros colores a través de la página web de la marca.

No es la primera vez que la marca gallega se codea con las celebrities. La diva del pop Madonna se paseaba hace un par de años por la Semana de la Moda de Milán con un par de botas de Miista.

Los diseños se realizan en Londres, donde la compostelana Villasenín se trasladó cuando fundó la marca. Los pares se fabrican artesanalmente en Alicante, aunque también cuentan con un taller en Culleredo (A Coruña) para la ropa.