Marta Ortega luce una gorra de la nueva colección de Bad Bunny para Zara

La nueva colección de Bad Bunny para Zara todavía no ha llegado a las tiendas, pero ya se ha dejado ver en Marta Ortega. La presidenta de Inditex apareció este fin de semana con una gorra de la colaboración durante el Longines Global Champions Tour celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid.

La empresaria disfrutó del fin de semana de San Isidro en la capital asistiendo a uno de los campeonatos de saltos más importantes del mundo, donde estuvo acompañada por toda su familia.

La gorra forma parte de la nueva colección creada junto al artista puertorriqueño, presentada este mismo fin de semana en Puerto Rico. La colaboración estará disponible tanto en tiendas físicas como en la web a partir del próximo 21 de mayo.

Marta Ortega con una gorra de la colaboración con Bad Bunny EUROPA PRESS

La aparición de Marta Ortega con una de las piezas de la colección llega apenas dos semanas después de su debut en la alfombra roja de la Met Gala, donde coincidió precisamente con Bad Bunny. El cantante también apostó entonces por un diseño de la marca gallega en una de las citas más mediáticas del mundo de la moda.