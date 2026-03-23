De John Galliano a Willy Chavarria: Zara se alía con el diseñador del momento en una nueva colaboración

Tras anunciar su ambiciosa colaboración con John Galliano y el reciente lanzamiento de una cápsula inspirada en Amarga Navidad junto a Pedro Almodóvar, la firma Zara vuelve a situarse en el centro de la conversación con una nueva alianza. En esta ocasión, se une al diseñador Willy Chavarria para lanzar "Vatísimo", una colección que verá la luz el próximo 26 de marzo.

Chavarria lanzó su marca en 2015 después de haber pasado por firmas como Ralph Lauren, American Eagle, Yeezy, Dickies o Calvin Klein, entre otras. Bautizada como "Vatísimo", la propuesta toma su nombre de la forma superlativa de "vato", un término coloquial de la cultura chicana que hace referencia a amigos.

La colección combina el ADN de la cadena gallega con la visión del diseñador estadounidense de ascendencia mexicana. El resultado es un armario amplio, muy fiel a la cultura latina, que, aunque dirigido principalmente al público masculino, incorpora también una destacada selección de propuestas para mujer.

Entre las piezas más representativas se encuentran faldas lápiz de estructura marcada, camisas de manga corta, prendas de estilo utilitario, así como calzado y accesorios —desde cinturones hasta bolsos en piel—. Los diseños han sido confeccionados con materiales como tejidos italianos, denim, punto o cuero, e incorporan detalles característicos como las rosas rojas, una de las firmas más reconocibles de Chavarria.

La llegada de "Vatísimo" confirma que esta está siendo una semana especialmente intensa para Zara. En pocos días, la marca ha encadenado anuncios que dibujan un nuevo horizonte creativo: desde la futura colaboración con Galliano —que se desarrollará durante dos años revisitando el archivo de la firma— hasta la cápsula cinematográfica junto a Almodóvar, ya disponible online.