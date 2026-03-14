Acaba de llegar a Lidl el mueble de baño más barato, elegante y moderno: solo cuesta 29,99 euros

Puede que no seas una persona a la que se le dé muy bien escoger la decoración de casa, pero hay tiendas que hacen fácil lo difícil con productos que son una verdadera fantasía. Si estás pensando en darle un cambio a tu baño o te has mudado a un piso nuevo y no sabes cómo aprovechar al máximo esa estancia, Lidl tiene un mueble que te va a enamorar.

Lo primero que llama la atención es su buen precio. Por solo 29,99 euros puedes hacerte con este mueble y darle un toque totalmente diferente a tu baño. Además, su diseño moderno, su acabado y su elegancia son otras características por las que no puedes dejar pasar esta oportunidad.

El mueble de baño disponible en Lidl

El baño es una de las estancias más importantes del hogar, y contar con muebles funcionales y con estilo puede marcar la diferencia. Por eso, Lidl vuelve a sorprender con una opción práctica, elegante y, sobre todo, muy asequible: el mueble para debajo del lavabo Corfu, disponible por tan solo 29,99 euros.

Este mueble destaca a primera vista por su diseño moderno en acabado antracita, combinado con una imitación de roble artesanal de alta calidad. Tanto por su diseño como por sus colores es ideal en cualquier estilo de decoración, desde los baños más minimalistas hasta los más acogedores.

Uno de sus grandes puntos fuertes es su funcionalidad. El mueble cuenta con un recorte para sifón, lo que lo hace apto para prácticamente todos los lavabos. Esto facilita mucho su instalación y permite aprovechar el espacio bajo el lavabo, una zona que muchas veces queda desaprovechada.

Mueble para debajo del lavabo Corfu de Lidl. Ref: 100395154 Lidl

En su interior podrás guardar cualquier tipo de producto, ya sea de higiene, toallas, papel higiénico u otros accesorios de baño, manteniendo todo organizado y fuera de la vista.

También destaca por su resistencia y fácil mantenimiento. Está fabricado con un revestimiento de resina de melamina, lo que lo hace resistente a los arañazos y muy sencillo de limpiar. A esto se suman sus tiradores de metal y patas estables, todo en orden para que sea justo lo que necesitas.

Con unas medidas aproximadas de 60x55x28 centímetros, este mueble bajo lavabo es ideal incluso para baños pequeños, porque ofrece almacenamiento sin ocupar demasiado espacio.

Así que ya lo sabes, si estás pensando en renovar tu baño con un toque moderno y funcional, es tu oportunidad perfecta. Pásate por tu tienda Lidl más cercana en Galicia y hazte con este práctico mueble por solo 29,99 euros antes de que se agote.