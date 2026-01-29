Zara se suma al fenómeno de 'Las guerras K-pop', la película más vista de Netflix Zara.com

Zara lo ha vuelto a hacer. Después de la colaboración del pasado mes de septiembre con el estilista británico Harry Lambert y Disney, la firma insignia del grupo Inditex lanza una nueva junto a Netflix, con un guiño a Corea del Sur y, en concreto, al fenómeno musical del K-pop y a 'Las Guerreras K-pop', la película más vista de la historia de la plataforma.

Se trata de una colección exclusiva infantil, disponible tanto en sus tiendas como en su página web. En la línea se incluyen sudaderas, camisetas y accesorios temáticos de la película de animación.

En esta ocasión, Zara apuesta por una paleta de colores que juega con el negro, el blanco, el rosa, el gris y el azul, presentes en las camisetas y sudaderas, y que van en la línea de los personajes de la cinta. Asimismo, las tallas de estas prendas van desde los 6 años hasta los 14.

Colección de Zara y Las Guerreras K-pop Zara.com

'Las Guerreras K-pop' sigue la vida de tres cantantes (conocidas como idols) de un grupo de K-pop: Rumi, Mira y Zoey, que, más allá de su carrera musical, tienen la misión ancestral de proteger al mundo mediante el poder de sus voces. Para ello, se enfrentan a diferentes fuerzas del mal, al mismo tiempo que el público descubre elementos de la cultura surcoreana, como aspectos de su mitología y trajes tradicionales.

Esta no es la primera vez que Zara saca una colección de ropa relacionada con Corea del Sur. En el 2021 lanzó la colección AZ Collection junto a la firma surcoreana ADER ERROR, un proyecto que exploraba cómo el lenguaje puede transmitir ideas, crear otras formas de pensamiento y dar lugar a nuevas culturas.