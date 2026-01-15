Marta Ortega cambia las normas: así es el nuevo probador virtual con IA de Zara para las compras online

Las amantes de la moda ya tienen a su disposición un probador virtual con Inteligencia Artificial de Zara, una innovadora herramienta integrada en su aplicación móvil que permite probarse diferentes prendas antes de comprarlas, sin necesidad de acudir a una tienda física. Una gran novedad que impulsa las ventas online y mejora la experiencia de compra.

Gracias a este nuevo probador virtual, las clientes de Zara pueden comprobar cómo les quedará una prenda antes de decidirse a comprarla, lo que reduce las devoluciones online. Se acabó la incertidumbre de no saber si un pantalón te quedará bien o si una chaqueta será lo suficientemente holgada. A continuación, te contamos cómo funciona.

Así es el probador virtual de Zara

El probador virtual de Zara marca un antes y un después en la forma de comprar moda online. Gracias al uso de inteligencia artificial generativa, esta herramienta permite a los usuarios visualizar cómo les quedarían determinadas prendas sin necesidad de probárselas físicamente, incluso hasta crear looks completos con los que verte en todas las perspectivas.

Esta tecnología crea un avatar personalizado del cliente a partir de imágenes reales y genera una simulación muy realista de las prendas seleccionadas. El resultado no se limita a una imagen estática, sino que ofrece una recreación en movimiento y en visión de 360 grados.

Para usarlo, debes aceptar un consentimiento relacionado con el uso de imágenes personales y el tratamiento de datos, además de darle permiso a Zara para que acceda a la galería de tu móvil.

El funcionamiento es muy sencillo. En primer lugar, debes contar con la última actualización de la aplicación de Zara. A continuación, te saldrá el siguiente mensaje: "Necesitamos dos fotos: un selfie y otra de tu cuerpo entero. Con buena iluminación y solo tú en la imagen, sin gafas, sombreros ni auriculares".

Una vez dentro, solo tendrás que seleccionar la prenda que quieres comprar y darle a la opción de "Probar" que aparece sobre ella. Después, te aparece la prenda que has seleccionado y otras opciones, así como diversas formas de combinaciones para que escojas la que más se ajuste a tus gustos personales y poder crear un outfit completo.

Una vez que tengas las prendas seleccionadas, debes pulsar "Crear look" y ¡listo! Solo queda esperar para conocer el resultado: "Estamos generando tu look, puede tardar hasta 2 minutos. Te avisaremos cuando esté listo".

Una vez que el probador virtual haya generado tu imagen con las prendas seleccionadas recibirás el siguiente aviso: "Tu look ya está listo. Ya puedes ver cómo te queda". No te preocupes por perder tus conjuntos, porque en el apartado "Mis looks", se guardan todas las combinaciones que hayas creado.