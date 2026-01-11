Llega a Decathlon un paraguas a prueba de temporales: resiste vientos de 50 km/h y filtra rayos UV

La lluvia es una constante en los inviernos gallegos. A ello se suman el frío y, en ocasiones, los temporales, que hacen prácticamente imposible usar el paraguas cuando las rachas de viento son demasiado fuertes.

Pues bien, Decathlon tiene la solución perfecta: un paraguas a prueba de temporales, probado en túneles de viento de hasta 50 km/h y que, además, también puede utilizarse en verano, ya que filtra los rayos UV (UPF50+).

Resiste temporales y te protege de los rayos UV

Decathlon es una de las marcas de ropa y material deportivo más vendidas y populares a nivel mundial. En su catálogo incluye una amplia selección de prendas de vestir, complementos y accesorios como paraguas.

Precisamente, hay un paraguas que resulta especialmente útil en Galicia, ya que se trata de un modelo muy resistente, perfecto tanto para moverse por la ciudad como para escapadas al aire libre, gracias a que soporta rachas de viento de 50 km/h.

Se trata del modelo de talla mediana (140 cm) de la marca Inesis, un paraguas perfecto para estas fechas: compacto y robusto, con varillas reforzadas para que no se rompan con facilidad, apertura automática con un solo clic y protección tanto frente al sol como frente a la lluvia.

Presenta un diseño sencillo, con funda de protección y empuñadura de goma EVA, además de un mecanismo de apertura automática y varillas y bastón de fibra de vidrio.

Por otro lado, cuenta con un tratamiento exterior repelente al agua y un revestimiento interior de poliuretano que garantiza su impermeabilidad. Además, ha sido sometido a diversas pruebas para comprobar su capacidad para mantener la forma, el color y impermeabilidad con el uso.

Está fabricado 100% en poliéster, mientras que el revestimiento es de poliuretano. Estos materiales garantizan su durabilidad; sin embargo, la marca recomienda secarlo completamente para conservar sus propiedades de protección y sus cualidades de apertura/cierre.

"No lo seques nunca al sol ni demasiado cerca del radiador", aconsejan en la página web.

Inesis dispone de varios modelos y tamaños según las necesidades. En este caso, el tamaño mediano tiene un precio de 21,99 euros y está disponible en tres colores: azul asfalto, negro y beige lunar.